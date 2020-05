La ex pareja de Villa reveló el diálogo que tuvo con Juanfer Quintero

Días atrás, con mucha valentía, Daniela Cortés contó en un posteo de Instagram las agresiones que hace tiempo venía recibiendo por parte de Sebastián Villa.

Con varias fotos mostrando los golpes que tenía en su cuerpo, un vide y un largo texto, sacó a la luz una triste realidad.

Al instante, el jugador de Boca se fue de su hogar y se supo que se fue a lo de Juan Fernando Quintero, su amigo y compatriota, quien en un country en la misma zona de Canning.

En diálogo con Crónica, ella reveló que aproximadamente una hora después de haber hecho pública la situación recibió un llamado del futbolista de River.

"El se fue de la casa y yo me quedé muy mal, asustada en casa. Estaba asustada por mi familia... Como a la hora, hora y media, no sé bien cuánto tiempo pasó, recibo una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por el pasaporte, que no lo encontraba. Y yo le dije cómo le voy a abrir, me va a volver a pegar", comenzó explicando.

Luego, agregó: "Entonces Juanfer me dijo 'tranquila, él no te va a volver a tocar. El está con mi primo, yo lo mandé con mi primo para que no te vuelva a hacer daño. Tranquila, abrile que busca el pasaporte y que se vaya'. Entonces le abrí, con mucho miedo. Pero sí, efectivamente estaba el primo de Juanfer. Entró, tiró todo al piso, encontró el pasaporte y se fue insultando...".

