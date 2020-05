Terrible: Daniela Cortés dijo que perdió un embarazo debido a los golpes de Villa

En medio de la suspensión del fútbol, Sebastián Villa, reconocido delantero colombiano que acaba de ser campeón con Boca Juniors, fue noticia por algo realmente negativo.

Es que Daniela Cortés, su ahora expareja, lo denunció por violencia de género. La mujer compartió precisiones al respecto y hasta material en la que se la puede ver ensangrentada.

En ese contexto, en las últimas horas, el propio exjugador de Deportes Tolima compartió una publicación en su cuenta de Instagram asegurando que es absolutamente inocente.

Sin embargo, este domingo, la propia Daniela Cortés aportó más detalles relacionados con episodios de violencia. Y los mismos son realmente escalofriantes.

"Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho unos análisis de orina caseros y me habían dado positivos. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso y no quise ir al hospital por miedo a la noticia", comenzó narrando.

"Al otro día no aguantaba más y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente y me hicieron una ecografía en la que me dijeron que ya no tenía feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", añadió.

"Villa es una persona bipolar, que por momentos está bien, feliz, alegre y en otros momentos pasa al enojo, es grosero e insulta. Es una caja de sorpresas, un día una cotra y otro día otra cosa", completó.

Lee También