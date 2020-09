Ataque terrestre y presión, la fórmula para derrotar a los Chiefs de Mahomes

Si había un equipo que le podía dar pelea y hasta ganarle a los actuales campeones del Super Bowl eran los Baltimore Ravens, sin embargo, Patrick Mahomes dio una clase magistral para liderar a los Kansas City Chiefs a una victoria contundente por 34 a 20 puntos en la Semana 3 de la NFL.

Cada vez que los Chiefs saltan al emparrillado se ven sólidos en defensa y con una ofensiva tan aceitada que hasta un tacle ofensivo como Eric Fisher puede ser receptor de un touchdown. No hay que exagerar, apenas van tres juegos de la temporada, pero hasta el momento no resulta descabellado decir que la organización de Kansas es el equipo a vencer en la campaña 2020 de la NFL.

¿Hay alguna fórmula, secreto o estrategia para vencer a los invencibles Chiefs de Mahomes? Según el analista de la NFL, y dos veces ganador del Super Bowl, Raúl Allegre, si hay como ganarles, ahora la cuestión será cuál es el equipo que podrá aplicar esta fórmula.

“La fórmula para ganarle a los Chiefs es sencilla, pero no es fácil de implementar. Se requiere de un equipo que pueda establecer el ataque terrestre, de preferencia con poder, que pueda controlar el tiempo de posesión, que no entregue el ovoide y que anote touchdowns, no goles de campo, una vez que esté dentro de la yarda 20”, afirmó Allegre.