La historia de un entrevistado con Mark Zuckerberg que enloqueció a Fantino en ESPN

Estanislao Bachrach es doctor en Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un reconocido speaker internacional en temas que se dedican a creatividad, innovación, liderazgo y cambio, entre otros. Su larga carrera universitaria tiene un punto en Harvard, donde fue jefe de trabajos prácticos de la materia "Bilogía molecular y genética".

Esta semana, Bachrach estuvo en vivo con Alejandro Fantino en ESPN FShow y el biólogo contó una anécdota que le voló la cabeza al conductor como a todos. Precisamente, estaba hablando sobre su experiencia en la universidad ubicada en Boston, Estados Unidos.

"Yo era jefe de trabajos prácticos: tenía una comisión de cuarenta alumnos. Está el profe, que es tipo Premio Nobel, que da la teoría con 200 alumnos, que se dividen en grupos de cuarenta: van al laboratorio y vos armás los ejercicios que tienen que hacer. Yo ponía las notas de los trabajos prácticos: entre los cuarenta estaba Natalie Portman... y estaba Mark Zuckerberg", apenas terminó la frase, Fantino se quedó congelado y le preguntó por más de esa historia.

"Mark Zuckerberg estuvo un año en Harvard: 2003. ¿Nunca escuchaste la historia con Mark Zuckerberg? Estos pibes decidieron tomar esa materia para intentar aprender algo distinto: no era central de lo que estudiaban. En un momento, Mark se me acerca; era un pibe normal. Me dice: 'Queremos usar los servidores de Harvard para un sistema de comunicación intra-alumnos para mandarnos fotos y el decano nos dijo que si los jefes de trabajos prácticos y los profesores te apoyan, yo te presto los servidores'. Entonces me dijo Mark: '¿Te puedo mandar un mail y me aceptás en un lugar que se llama Facebook?'", relató.

Por último, cuando le decían que era un genio y uno de los primeros que probó la red social más famosa de la historia, apenas remató: "Yo fui... ¡un boludo! En ese momento era intra. En ese año estaba ahí. Yo venía una vez por año a Buenos Aires y les decía a mis amigos: '¿No tienen Facebook?'. Y me decían: '¿Qué es Facebook?'. Esa cuenta que abrió, Mark le puso, a mí me dicen Stan, 'Stany Bachrach is my hero' a un grupo. Eso nunca lo toqué: quedó ahí".

