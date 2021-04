El periodista que le pegó al aire a Martín Arévalo por Riquelme: "Lo más triste es ser viuda"

Está claro que en los programas televisivos de fútbol se habla mucho de Boca y poco del resto de los equipos argentinos. Y, casi siempre, son más las críticas que los elogios hacia el Consejo de Fútbol, el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo o los propios jugadores xeneizes.

En las últimas horas, se dio un debate bastante caliente. No fue en la televisión, sino en la radio, pero igualmente dio que hablar y generó polémica por la manera de criticar a la dirigencia de Boca. Para muchos, la manera y la intensidad de hacerlo es totalmente diferente a la que sufría la de Daniel Angelici.

En ese contexto de dos posturas, se debatieron los periodistas Martín Arévalo y Leo Gentili en vivo por Radio La Red con el tema central de casi todos los días: Juan Román Riquelme y su manera de llevar adelante el Consejo de Fútbol y, prácticamente, las bases de Boca como institución.

"Para vos no, para vos está todo justificado", empezó Arévalo. Y sí, Gentili no se quedó atrás: "En ocho años de la gestión anterior no te escuché ser tan crítico como en un año de esta gestión cuando de tres campeonatos, Boca ganó dos. ¿Qué querés ver? ¿Qué es lo que está oculto que vos querés hacernos creer que no se muestra? Decilo por favor".

¿El periodista que cubre Boca se calló? No, nada de eso: "Yo te escuché Leo y te respeto, aunque creo que en algunas cosas te respeto menos porque estás como la mujer que encuentra al marido con otra y le justifica todo".

Y ahí llegó lo más largo de Gentili contra su colega. "Puede ser, pero lo más triste es ser viuda eh. Cuando sos viuda de algo es tristísimo porque te quedás en el recuerdo. ¿Cuáles son las explicaciones que necesitás que en definitiva las da el presidente que habla siempre? ¿O Gribaudo hablaba cuando era dirigente de Boca? ¿O Royco Ferrari hablaba? Hablaba Angelici y nadie decía nada", aseguró.

Lo último lo dijo Arévalo: "Tenés razón en todo Leo, es muy difícil hablar de Riquelme como dirigente con vos". Sí, Picante Pereyra.

