La reputación de José Altuve recibió un golpe muy duro por el escándalo de trampas de los Houston Astros, ya que el pelotero venezolano fue el MVP de la temporada cuando inició esta práctica infame.

En este sentido, Carlos Correa salió en defensa de su compañero y amigo, recientemente acusado de utilizar zumbadores bajo su uniforme que vibraban dependiendo del lanzamiento que venía.

Carlos Correa reiterates: “I’m telling you there were no buzzers..(Jose) Altuve didn’t use the trash can in 2017..You think he’d use a buzzer..and ruin his legacy like that.” pic.twitter.com/4VhjN1P2Xl — Mark Berman (@MarkBermanFox26) February 15, 2020

De acuerdo con Correa, Altuve no solo no utilizó zumbadores, sino que además nunca hizo trampa y la razón por la cual no quiso que rompieran su camiseta fue por un tatuaje que aún no estaba terminado:

"Quiero aclarar también que no había zumbadores. En 2019 nadie llevaba eso. Eso es una mentira. ¿Crees que usaría vibradores y arruinaría así su legado? Altuve no usó el bote de basura en 2017, no hizo trampa, ha jugado limpio siempre. No quiso quitarse la camiseta tiene un tatuaje no está terminado sobre la clavícula que honestamente se veía terrible. Era un mal tatuaje y no quería que la gente lo viera", aclaró Correa.

Altuve se disculpa por acciones de los Astros referidas al robo de señas en 2017. Se especula además, q usaba un dispositivo electrónico en el jersey, cuando conectó homerun contra Chapman en el juego 6 de la serie de campeonato del año pasado pic.twitter.com/mHWHfBHMbl — José (@joseplay999) February 13, 2020

Sea o no cierto, no deja de generar una enorme suspicacia el hecho de que Altuve hubiera pedido con tanta vehemencia que no le quitaran la camiseta después de dejar en el terreno a los Yankees, y ahora su MVP siempre tendrá un asterisco a su lado.

