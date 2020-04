La promesa de LeBron James cuando escogieron a Giannis Antetokounmpo como MVP al principio del año

Han pasado siete largos años desde que LeBron James ganó su último premio como Jugador Más Valioso. A pesar de seguir llegando a finales, dominando y figurando entre los líderes de todos los rubros estadísticos, parece que la prensa se ha inclinado en favor de jugadores más jóvenes recientemente.

Esto sucedió incluso por parte de su gran amigo y ex compañero Kendrick Perkins, quien puso a Giannis Antetokounmpo como su favorito a ganar el premio al MVP esta temporada incluso por encima de James, a quien considera abiertamente el mejor de la historia. Sin embargo, lejos de molestarse, esto solo motivó a LeBron a volver a la cima:

Giannis Antetokounmpo y LeBron James - Getty

"Le envié un mensaje y le dije. 'Oye hombre, tengo a Giannis por encima de tí este año'. Y ahí es cuando me escribió de vuelta y me dijo 'Oh, no te preocupes, voy a reclamar mi trono'. Y yo le dije 'Entonces hazlo, hijo de p*ta', a lo que me respondió 'Lo haré, hijo de p*ta'", confesó Perkins a The Athletic.

Ciertamente, LeBron ha cumplido con su palabra esta temporada. Antes de la pausa, sus Lakers estaban 5.5 partidos por encima del segundo lugar en la Conferencia Oeste, reclamando nuevamente un boleto a la postemporada por primera vez desde 2013. Además, lideraba la temporada en asistencias por partido.

Igualemente parece ser que el Greek Freak cuenta con el apoyo del público como para ganar su segundo MVP consecutivo, pero lo que ha hecho James en su temporada 17 y con 35 años de edad es algo sin precedentes en el mejor baloncesto del mundo. ¿Será que reclama el trono en las Finales?

