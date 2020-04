David Blatt explicó por qué LeBron James nunca superará a Michael Jordan

Ahora que el nombre de Michael Jordan está nuevamente en boca de todos, el debate eterno acerca de si es el mejor jugador de la historia o si ya fue superado por otros jugadores está en su punto más cálido en años. Sobre todo considerando lo logrado por LeBron James a lo largo de su carrera.

Sin embargo, la opinión popular sigue decantándose en favor del 23 de los Chicago Bulls, considerado un revolucionario cuyos logros no solo no tuvieron precedente, sino que además podrían no ser igualados por ningún otro jugador en la historia, ni siquiera por el mismísimo LeBron James.

David Blatt y LeBron James - Getty

Entre estos se encuentra nada más y nada menos que David Blatt, ex entrenador del Rey y los Cleveland Cavaliers, quien aseveró recientemente en una entrevista con Eurohoops que, si bien LeBron debe ser considerado uno de los cinco mejores de todos los tiempos, nunca igualará a Su Majestad:

#NBA David Blatt: "¿Jordan y LeBron? Jordan no se centraba en él". pic.twitter.com/3V2TVzMngw — Furia NBA (@FuriaNBA) April 27, 2020

"Michael Jordan es más grande que LeBron James. Ganó absolutamente todos sus campeonatos con un solo equipo y no se concentró únicamente en sí mismo, sino en el 'nosotros'. Sí, seguramente, en términos de habilidad e influencia, ambos deben incluirse entre los cinco mejores de la historia", sentenció el estratega.

Claro está que sus comentarios deben tomarse con pinza, pues James fue el responsable del despido de un Blatt que acababa de llevar a los Cavaliers a las Finales de la NBA. Su relación nunca fue buena y es sabido que James aminoró su autoridad durante su paso por el equipo, así que tal vez no será el juez más objetivo para este debate.

Lee También