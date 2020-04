Draymond Green dice que Kevin Durant es infeliz por culpa de la fama de LeBron James

Kevin Durant es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Sin embargo, su personalidad errática y conflictiva le ha generado más detractores que amigos dentro del tabloncillo. Y es que, según su perspectiva, nunca ha recibido el respeto ni el reconocimiento que se merece.

Le pasó en el Draft, cuando fue escogido segundo tras Greg Oden y le volvió a suceder cuando perdió en las Finales contra el Miami Heat. Incluso, le pasó después de vencer a los Cleveland Cavaliers de LeBron James en las Finales de 2017 y ganar el MVP de las Finales. Según su ex compañero Draymond Green, este fue su punto de quiebre:

Kevin Durant y Draymond Green - Getty

"Luego enciendes la tele y al día siguiente el p*to titular es 'LeBron James sigue siendo el mejor jugador del mundo'. Tienes a toda esta gente debatiéndolo y siguen diciendo que LeBron es el mejor jugador. Ahí es donde sentí que todo cambió, cuando regresó para la siguiente temporada, Kevin simplemente no era feliz", declaró Green al podcast 'All The Smoke'.

Green continuó su relato aseverando que Durant empezó a recriminarles y reclamarles a sus compañeros dentro de la cancha e incluso en los entrenamientos, algo que no había sucedido nunca previamente. Después de ser campeón, se sintió incluso más irrespetado que durante los primeros años de su carrera.

Ese recelo y resentimiento hacia la prensa y otros jugadores hicieron que su relación laboral con los Warriors terminara de forma abrupta. Ahora, seguirá persiguiendo el reconocimiento en los Brooklyn Nets junto con Kyrie Irving, pero no será fácil arrebatarle a Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo o el mismo LeBron la distinción del 'mejor jugador del planeta.

