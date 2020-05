La razón por la que Michael Jordan gana más dinero que Messi, Neymar o Brady!

Para muchos, Michael Jordan es el deportista más grande y determinante de todos los tiempos. Pero no todo fue tan sencillo, al inicio de su carrera muy pocos apostaban por él . No confiaban. Incluso, grandes marcas de siempre como Adidas y Converse, no se animaron a patrocinar al jugador. La que sí lo hizo, fue Nike. Y hoy, Jordan mantiene una fortuna para el exjugador de los Chicagos Bulls, explicado en su documental.

El retiro de Jordan ocurrió el 14 de junio de 1998, aunque recordemos que retorno a las actividades en el año 2001, recibió una cantidad de 145 millones de dólares en el año 2019 según la revista Forbes. Y esto lo convierte en el jugador retirado que más dinero recibe al año, por encima de figuras como Lionel Messi, Neymar, Rafael Nadal y Kevin Durant.

Una de las razones es que Nike tiene como principal fuente de ingreso los Air Jordan y cada año venden unos 780 milllones de pares. Además, se cuenta que al comienzo, Michael Jordan no le gustaba mucho la idea de ser patrocinado por Nike, a pesar de que en la época de los 80 eran pocos los deportistas que podían tener patrocinio y para ese entonces, Jordan era tan solo una promesa más. Sin imaginar todo lo que veía luego.

La marca Nike también quería dar un salto de calidad para predominar en el mercado y vieron en Michael Jordan una oportunidad para hacerlo. Las condiciones del contrato de Nike eran: dos autos, 500 mil dólares por cinco años, calzado especial para él, pero tenía que mantener algunas condiciones. Un promedio de 20 puntos por juego. Ganar el premio al Novato del Año y jugar el partido de las Estrellas de la NBA.

Pero Jordan no defraudó y cumplió. Además fue el primer atleta de color en tener una contrato con Nike. Sumado a esto, Michael utilizó unos zapatos que no eran de color blanco y no gustó en la NBA y fue multado con cinco mil dólares cada vez que los usaba. La marca de los Air Jordan salieron del mercado en abril de 1985, generando unos 70 millones de dólares de ganancia en solo un mes.

