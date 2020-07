¿La temporada 2020 de la MLB está en riesgo con el brote de coronavirus?

Este lunes llegó la preocupación a los fanáticos de las Grandes Ligas porque dos juegos, Baltimore Orioles vs. Miami Marlins y New York Yankees vs. Philadelphia Phillies, tuvieron que ser cancelados debido a trece casos positivos de coronavirus en el equipo de Florida.

¿Esto pone en riesgo la temporada 2020 de la MLB? Según ESPN la respuesta es un sí contundente. Si la campaña de los Marlins está en peligro, la del resto de los equipos también. Cuando salgan las pruebas Covid-19 de los Phillies (jugaron contra los Marlins el fin de semana) se conocerá la gravedad de la situación que se vive.

Marlins y Phillies jugaron tres partidos al inicio de la temporada (Getty Images)

Las primeras consecuencias ya se ven en el calendario porque los equipos solo tendrán seis días de descanso en la temporada en marcha de 60 juegos y tanto Marlins, Orioles, Yankees y Phillies, tendrían que reprogramar los cuatro juegos que tenían entre sí. La doble jornada aparece como lo más viable.

La situación actual se empieza a complicar si más de la mitad del roster de los Marlins da positivo para coronavirus porque se verían impedidos a reemplazar a estos jugadores. El gran error fue dejar jugar a los peloteros sin el resultado de sus pruebas.

Comisionado Rob Manfred: ¿la temporada 2020 de la MLB está en peligro? “Esperábamos que tuviéramos resultados positivos en algún momento. Sigo siendo optimista de que los protocolos son lo suficientemente fuertes como para permitirnos jugar incluso en un brote como este y completar nuestra temporada”.

