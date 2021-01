La misión que tiene Lamar Jackson de cara a los playoffs de NFL

Uno de los mejores mariscales de campo que tiene la National Football League (NFL) en la actualidad es la figura de Baltimore Ravens, Lamar Jackson, quien si bien ha mostrado su talento en temporada regular, existe un ítem en el cual todavía no plasma su mejor rendimiento: los playoffs.

Es que en las dos oportunidades que ha estado en postemporada, su equipo ha sido eliminado en ronda de comodines, mostrando además un bajo rendimiento, que consta de 559 yardas por pase (279.5 por juego), tres pases de anotación y tres intercepciones para una calificación de 68.3, con 197 yardas terrestres (6.79 por intento) y sin touchdowns.

Por ello, en la previa al juego de este domingo 10 de enero, Jackson manifestó que uno de sus principales objetivos en estos playoffs es sacarse la reputación de "perdedor", y tiene una oportunidad de oro, cuando visiten a Tennessee Titans, por un lugar en la definición de Conferencia Americana.

Jackson y su objetivo en NFL Playoffs



De cara a su tercera presencia en postemporada, el quarterback manifestó que "ahora se trata de ganar o irte a casa, quiero ganar sin importar otra cosa. No me importa lo que la gente tiene que decir. Solo he estado en playoffs dos veces durante mi joven carrera".

"Otras personas han estado toda una vida en la liga y no han jugado en la postemporada, pero así son las cosas. Definitivamente trataré de borrar la historia aquí, esa es la cosa principal en mi mente", aseguró Jackson.

Cabe señalar que en 2018 debutó en playoffs, perdiendo ante Los Angeles Chargers; mientras que en 2019 llegaron como el mejor equipo de la Conferencia Americana y fueron sorprendidos, precisamente, por los Titans.

