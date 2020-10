El antídoto para el invencible Mahomes tiene nombre y apellido: Bill Belichick

Kansas City Chiefs vs. New England Patriots terminó siendo una gran partida de ajedrez en la que se demostró que Bill Belichick es uno de los mejores estrategas de la NFL ya que controló al máximo a Patrick Mahomes y de no ser por sus quarterbacks, le habría podido ganar a los actuales campeones del Super Bowl.

La fórmula para ganarle a los ‘invencibles’ Chiefs de Mahomes ya la había dado el reconocido analista de la NFL, Raúl Allegre, y parece que Belichick tomó nota porque logró nada más y nada menos que Patrick se fuera sin anotar un touchdown en la primera mitad del juego de la Semana 4.

Que Mahomes se haya ido al intermedio de un partido sin poder lanzar un pase anotación solo se había pasado en dos ocasiones durante su carrera antes que se diera en el Chiefs vs. Patriots de este lunes. Los dos antecedentes previos también fueron contra los Pats de Belichick.

En la Semana 6 de la temporada 2018, Mahomes se fue a medio tiempo sin anotar un touchdown en la derrota que tuvieron los Chiefs con los Patriots. Misma situación que se dio en el campeonato de la Conferencia Americana de esa misma campaña (2018). Bill le tomó la mano a Pat.

De no ser por la pésima actuación de los quarterbacks sustitutos de los Patriots, la victoria para New England hubiese sido posible porque Bill Belichick no solo es el antídoto para el invencible Patrick Mahomes, también es el head coach que lleva al quarterback a tener su segundo peor rating QB con 68.8 (hasta antes del juego de la Semana 4 2020).

Esta es la 3a ocasión que los Chiefs en la era Mahomes se van al medio tiempo sin TD ����



¿Las otras ocasiones? ��



1. Semana 6, 2018: derrota ante Patriots



2. Final AFC 2018: derrota ante Patriots #NFLMX #GoPats pic.twitter.com/6m8uLbEEhr — NFL México (@nflmx) October 6, 2020

Lee También