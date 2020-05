Le robaron medalla olímpica y anillo de campeón en NCAA a figura del Dream Team

El Dream Team de Estados Unidos, el primero en la historia que tuvo a jugadores de la NBA y que ganó de manera invicta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, va a ser recordado por los expertos y fanáticos como el mejor equipo en la historia del básquetbol moderno.

Para quienes formaron parte de esa mítica alineación, el mayor recuerdo que queda en sus carreras es la presea dorada que les entregaron; sin embargo, para Patrick Ewing, quien también ganó en Los Angeles 1984 junto a Michael Jordan, esos recuerdos le fueron raptado por delincuentes, según confesó el ex pivot de New York Knicks en conversación con el periodista Dan Patrick.

El nacido en Jamaica fue pieza clave en el Dream Team (Foto: Getty)

"Perdí mis medallas porque era en 1992 y me mudé muchas veces. No pude encontrar mis dos medallas de oro, pero después pude recuperarlas", reconoció Ewing, agregando que "en un momento, mi casa fue allanada en Nueva York y creo que me robaron las dos medallas. Pude llamar al director Jerry Colangelo y fue genial poder conseguirme esas dos medallas de reemplazo".

Pero no fue lo único que perdió el nacido en Jamaica, ya que además admitió que le fue sustraída el anillo de campeón del básquetbol colegial de la NCAA, que lo ganó con Georgetown Hoyas en 1984, tras vencer a los Houston Cougars, del nigeriano Hakeem Olajuwon, aunque la recuperó de una singular manera.

"Se llevaron mi anillo de campeonato universitario, pero alguien trató de venderlo en eBay y pude recuperarlo", sentenció el 11 veces participante del Juego de las Estrellas y miembro del Salón de la Fama del Básquetbol desde 2008.

