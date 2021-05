Lakers vs. Warriors, en llamas: “LeBron debería tener miedo de enfrentar a Curry”

La NBA se paralizará en torno al juego más destacado del Play-In 2021: Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors se medirán el miércoles 19 de mayo a las 22:00 ET y en la previa los programas deportivos ya empezaron a calentar lo que será el duelo entre LeBron James y Stephen Curry.

First Take, de ESPN, llegó encendido y sin tiempo para que se acomodaran los televidentes inició el debate entre los conductores Stephen A. Smith y Max Kellerman. El tema no podía ser otro que el juegazo que se viene entre Curry y LeBron en Lakers vs. Warriors: NBA Play-In 2021.

Smith no se guarda nada y empezó a calentar el debate trayendo a la discusión el dominio que ha tenido Stephen Curry y los Warriors cuando se enfrentaron a LeBron James en Finales. Y los números hablaron por sí solos, aunque Kevin Durant tuvo un gran aporte en este dominio.

“¿Cuántas veces se enfrentaron LeBron James y Stephen Curry en las Finales? Cuatro. ¿Cuántos campeonatos ganó Stephen Curry? Tres”, sostuvo Smith, quien no dudó en afirmar que para el juego de Play-In el jugador más peligroso es Steph por encima del ‘Rey’.

LeBron James debería tenerle miedo a Stephen Curry en el Play-In NBA

“El hecho es que cuando Stephen Curry enfrentó a LeBron James, lo derrotó. Esa es la ley. Cuando se trata de contra quién debería tener más miedo enfrentarse, esa persona es Steph Curry”, concluyó fuerte y claro Stephen A. Smith en First Take, de ESPN.

