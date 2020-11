Los únicos 5 jugadores que podrían reemplazar a LeBron James en Los Angeles Lakers

Para entender esta nota hay que partir de la base que LeBron James no tiene reemplazo en Los Angeles Lakers. Sí, parece una contradicción pero no lo es. Se intentará explicar qué jugadores tienen la capacidad de adaptarse mejor a Anthony Davis, en el supuesto caso que LeBron ya no esté más por California.

Los Lakers fueron campeones de la NBA en este 2020 y casi todo se debió a la dupla que formaron LeBron y Davis. Es indiscutible, justos se unieron y viajaron hasta los libros de historia encendiendo una gran alarma en los demás equipos. En la actualidad, ningún equipo demostró ser mejor y por eso son los reinantes campeones.

LeBron tiene 35 años y es interesante imaginarse un equipo de Los Angeles sin él. Por esa razón, es bueno plantear la posibilidad de ver qué jugadores pueden ingresar en el lugar del Rey y adaptarse a un Anthony Davis que ha demostrado que lo mejor está por venir. Cuando James ya no esté, en los Lakers van a querer seguir cosechando títulos.

Los jugadores que pueden reemplazar a LeBron James

No hay que ser un experto para saber que Giannis Antetkounmpo es uno de ellos, ya que es el dos veces MVP de la temporada regular y el último Mejor Defensor del Año. Sin embargo, lo negativo del griego es que juega en la misma posición que AD, lo que hace que no sean complementarios. O sí.

MVP y DEFENSOR del AÑO



GIANNIS ANTETOKOUNMPO pic.twitter.com/CF2yBdRzmD — NBA Spain (@NBAspain) November 4, 2020

Luka Doncic es la joven estrella que todos quieren tener. A sus 21 años se ha cansado de marcar récords y es un basquetbolista que se adaptaría perfectamente con La Ceja a través de mil maneras posibles. En la línea de Doncic se puede señalar también a James Harden, quien no ha jugado en el último tiempo con internos y sería un desafío interesante.

Por otra parte, se puede mencionar a Kevin Durant y Kawhi Leonard. Sin lugar a dudas, los dos jugadores que encajan perfectamente en el lugar de LeBron James y que serían una garantía al juntarse con Davis. Por esa razón, son los ideales reemplazantes al hablar de posición, aunque, como se dijo anteriormente, es una misión casi imposible.

