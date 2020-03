Con mucho humor: así pasa LeBron James la cuarentena por Coronavirus

La NBA suspendió su actividad temporalmente por la pandemia de Coronavirus que se está viviendo en el mundo y frente a las pocas noticias deportivas que podemos traerles, les contamos cómo pasan la cuarentena preventiva algunos de los jugadores.

En esta ocasión fue LeBron James, basquetbolistas de Los Ángeles Lakers, quien contó una divertida anécdota durante el aislamiento que cumple desde el pasado el miércoles.

Como se caracteriza al base, también cumple funciones de ala-pívot, mostró el humor para afrontar esta situación y se comparó con el actor Tom Hanks en la película ‘Cast Away’ (Náufrago) a través de una historia que subió en su cuenta de Instagram.

James contó su ‘preocupación’ porque no ha podido ir a donde su barbero para que le arregle su outfit y mostró como su esposa Savannah le tocó cortarse a ella misma las trenzas.

“Ni siquiera mi peluquero me puede cortar el pelo. Quieren que me mantenga alejado de él. Savannah no puede arreglarse el cabello, así que se lo va a cortar ella misma”, dijo entre risas LeBron.

Recordemos que luego que se diera a conocer que cuatro jugadores de los Brooklyn Nets, entre ellos Kevin Durant, dieran positivo para Coronavirus, tanto los jugadores como los miembros del cuerpo técnico de los Lakers tuvieron que ser examinados y puestos en aislamiento ya que el último juego que disputaron fue justamente contra los Nets.

