Se agravó la incapacidad de LeBron y no estará en 2 juegos cruciales de Lakers

¡Malas noticias para Los Angeles Lakers! En la recta final de la temporada NBA 2020-21, el equipo californiano no podrá contar con LeBron James mínimo por dos juegos porque necesita descanso debido a la lesión que tuvo en el tobillo derecho el pasado 20 de marzo.

Cuando parecía que LeBron regresaba a ser el salvador de los Lakers para evitar caer en los puestos de Play-In, James necesitó descanso debido a que presentó molestias en el tobillo derecho tras jugar dos encuentros con el equipo de Los Angeles.

En la derrota contra Toronto Raptors del domingo 2 de mayo, LeBron volvió a sentir tensión en el tobillo y no terminó el juego. James se perdió la victoria sobre Denver Nuggets del lunes 3 y todo indicaba que regresaría para el clásico de Los Angeles contra Clippers del jueves 6, pero…

Según informó Adrian Wojnarowski, insider de la NBA, se espera que LeBron James se pierda los dos siguientes juegos de los Lakers, vs. Clippers (jueves 6 de mayo 22:00 ET) y contra Portland Trail Blazers (viernes 7 a las 22:00 ET), porque necesita descanso para el tobillo derecho.

La incapacidad de LeBron James en Los Angeles Lakers es incierta

A Los Angeles Lakers les quedan siete juegos en la temporada 2020-21 y se encuentran en la quinta posición de la Conferencia Oeste a un juego de los puestos del Play-In. Esto, por supuesto, inquita a los aficionados del equipo californiano y más si según Wojnarowski no se descarta que LeBron James se pierda más de dos juegos.

LeBron no jugará en los próximos dos juegos de los Lakers (@wojespn)

