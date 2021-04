Instagram, en llamas: LeBron James y James Harden calientan Lakers vs. Nets

Uno habla del futuro y el otro del presente. ¡Qué juego se nos viene! Pero… Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets protagonizarán el duelo más llamativo del sábado 10 de abril sin algunas de las estrellas más importantes de la NBA como lo son LeBron James y James Harden.

El juego Lakers vs. Nets se disputará a las 20:30 ET y en los papeles se enfrentan dos de los candidatos a ganar el campeonato de la NBA. Sin embargo, no se verá un duelo con todos los condimentos posibles porque en Brooklyn Harden estará ausente y en Los Angeles LeBron y Anthony Davis tampoco jugarán.

A pesar que no estarán en la cancha del Barclays Center, Harden y LeBron le pusieron picante al juegazo Nets vs. Lakers con dos publicaciones en Instagram que hablan del poderío de los dos súper equipos de la NBA. ¿Una final anticipada?

“Le dije a los hermanos que el cielo es el límite si lo hacemos bien”, fue el post de Harden en Instagram junto a una imagen de Kevin Durant; mientras que LeBron publicó una foto con Davis y el mensaje “el meteorólogo dice que el tiempo cambiará pronto y predice que se avecina una tormenta. La gente se prepara y toma las precauciones adecuadas, medidas para mantenerse a salvo”.

Las publicaciones de James Harden y LeBron James antes de Nets vs. Lakers

Post de James Harden (Foto: @jharden13)

Post de LeBron James (Foto: @kingjames)

Lee También