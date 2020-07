Los 25 pitchers más dominantes en la historia de la MLB

Ha habido y seguirá habiendo innumerables debates en la historia de los deportes. Sin embargo, uno de los que no parece tener fin es el de saber quién es el mejor pitcher en la historia del béisbol.

De todas formas, esta pregunta es una de las más complicadas de responder. ¿Estamos comparando lanzadores titulares con los de relevo? ¿Qué factores tomamos en consideración? ¿Su repertorio? ¿Sus habilidades, dirección, control, poder, velocidad? ¿Sus récords? ¿Sus premios?

Trayendo esto a debate, decidimos juntar a los 25 pitchers más dominantes de todos los tiempos. Nos hemos basado en sus números, sus premios y habilidades. Así que, sin orden en particular, les presentamos la siguiente lista.

25. Robin Roberts

Roberts en acción. (Getty)

Estadísticas: 286-245 G-P, 3.41 ERA, 4,688.2 IP, 2,357 SO, 1.170 WHIP

Robin Roberts fue introducido al Salón de la Fama en 1976 luego de una larga y exitosa carrera de 18 años en la MLB. Aún porta el récord de juegos inaugurales iniciados con un mismo equipo con 12 y es el segundo lanzador de la historia en jonrones permitidos con 505.

Roberts fue un ejemplo de resistencia y dominio al completar 305 juegos a lo largo de su carrera gracias a su control y precisión. Siempre trató que los bateadores contrarios se animaran a batear, pero generalmente era inútil ya que era un maestro usando las esquinas de la zona de strike. Logró jugar 7 Juegos de las Estrellas y ganó el premio al Jugador del Año de la Major League.

24. Sal Maglie

Al retirarse, probó suerte como entrenador. (Getty)

Estadísticas: 119-62 V-D, 3.15 ERA, 1,723.0 IP, 862 SO, 1.250 WHIP

Sal “El Barbero” fue conocido por dominar a los bateadores con sus lanzamientos internos dejándolos sin chances de golpear. Siempre controlaba la situación e intimidaba a los oponentes “amenazándolos” con golpearlos con una de sus lanzamientos.

Fue 2 veces ‘All-Star’ y ganó la Serie Mundial de 1954. Es uno de los pocos beisbolistas que jugó para los Giants, los Yankees y los Dodgers cuando estaban todos en Nueva York, antes de terminar su carrera en los Cardenales de Saint Louis.

23. Roy Halladay

Halladay murió en un accidente aéreo en 2017. (Getty)

Estadísticas: 203-105 V-D, 3.38 ERA, 2,749.1 IP, 2,117 SO, 1.178 WHIP

Roy Halladay fue recientemente incluido al Salón de la Fama luego de 15 años de carrera. Se retiró de la MLB siendo el jugador con más partidos completos (67), incluyendo 20 blanqueadas. También lanzó el juego perfecto número 20 en la historia de la liga.

Halladay también se conviritó en el quinto jugador de la MLB en lograr múltiples juegos sin hit ni carrera en la misma temporada, gracias a su estilo poco ortodoxo y su bola rápida de dos costuras. A lo largo de su carrera, ganó 2 premios Cy Young y apareció en 8 Juegos de las Estrellas.

22. Trevor Hoffman

Hoffman sigue apegado a los Padres como asesor. (Getty)

Estadísticas: 61-75 V-D, 601 SV, 2.87 ERA, 1,089.1 IP, 1,133 SO, 1.058 WHIP

Trevor Hoffman es uno de los mejores lanzadores de relevo de la historia. Supo convertirse en el primer pitcher en alcanzar 500 y 600 salvamentos, por lo que fue incluido al Salón de la Fama en 2018.

Hoffman comenzó sin mucho éxito como bateador, por lo que se volvió pitcher y fue capaz de lanzar a 95 millas por hora (mph). Ganó 2 premios Rolaid Relief Man de la Liga Nacional y apareció en 7 Juegos de las Estrellas.

21. Juan Marichal

Marichal no fue incluido al Salón de la Fama hasta su 5to año de elegibilidad. (Getty)

Estadísticas: 243-142 W-L, 2.89 ERA, 3,507.0 IP, 2,303 SO, 1.101 WHIP

Juan Marichal fue uno de los primeros beisbolistas latinos en hacerse un nombre por sí mismo en los Estados Unidos. Su estilo inusual y sus patadas altas intimidaban a todo aquel que se animara a hacerle frente, y lo ayudaban a tener siempre el control de la situación.

Su postura lo ayudó a ocultar sus intenciones cada vez que lanzaba y se convirtió en uno de los lanzadores más prolíficos de los '60. A lo largo de su carrera, ganó un título de ERA, participó en 10 All-Star y ganó un premio MVP en el Juego de la Estrellas.

20. Dennis Eckersley

Eckersley en acción. (Getty)

Estadísticas: 197-171 V-D, 390 SV, 3.50 ERA, 3,285.2 IP, 2,401 SO, 1.161 WHIP

Dennis Eckersley podía hacerlo todo en el montículo. Fue titular durante muchísimo tiempo, pero también podía ingresar desde el banco para apagar el fuego. Por eso es que es uno de los dos jugadores con una temporada de 20 victorias y otra de 50 juegos salvados.

Eckersley fue el cerrador más dominante en la MLB durante los '90 y principios de los 2000. Ganó un MVP, un premio CY Young, un MVP de la ALCS, 2 Rolaids Relief Man del año, una Serie Mundial y participó en 6 Juegos de las Estrellas.

19. Gaylord Perry

Su hermano Jim también ganó el premio Cy Young. (Getty)

Estadísticas: 314-265 V-D, 3.11 ERA, 5,350.0 IP, 3,534 SO, 1.181 WHIP

Gaylord Perry fue el primer pitcher en ganar el premio Cy Young en ambas ligas. Su control, inteligencia, versatilidad y durabilidad lo ayudaron a tener una carrera de 22 años donde logró convertirse en un ejemplo vivo de consistencia.

Perry hilvanó 13 temporadas ganadoras con 15 victorias (desde 1966 hasta 1978), sólo detrás de las 15 de Cy Young y las 17 Greg Maddux, quien llegó a este número en 2004. Ganó 2 premios Cy Young y fue seleccionado para 5 Juegos de las Estrellas.

18. Max Scherzer

Scherzer jugando para los Washington Nationals. (Getty)

Estadísticas: 170-89 V-D, 3.20 ERA, 2,290.0 IP, 2,692 SO, 1.092 WHIP

Max Scherzer ha sabido ganarse el sueldo casi desde su llegada a la liga en 2008, logrando temporadas de calibre MVP durante casi una década. Es uno de los seis pitchers en conseguir múltiples juegos sin hit en una misma temporada, y también el sexto en ganar el premio Cy Young en ambas ligas.

Scherzer tuvo gran éxito en su paso por la MLB, recolectando 3 premios Cy Young, apareciendo en 7 Juegos de las Estrellas y recientemente ganando la Serie Mundial con los Washington Nationals. Es un candidato seguro para alcanzar el Salón de la Fama.

17. Nolan Ryan

Ryan logró 2,795 bases por bolas a lo largo de su carrera. (Getty)

Estadísticas: 324-292 V-D, 3.19 ERA, 5,386.0 IP, 5,714 SO, 1.247 WHIP

La mayoría de los pitchers no duran en la liga más de cinco años, pero afortunadamente para este deporte, esa no fue la historia de Nolan Ryan. Sus 27 años en la MLB hablan a las claras de su durabilidad, talento y ética de trabajo.

Ryan tuvo uno de los brazos más poderosos de la historia del béisbol. Aún en nuestra época, continúa siendo el líder en ponches por un largo trecho con 5,714, número que parece no será superado nunca. Jugó 8 All-Stars, ganó dos títulos de ERA y una Serie Mundial, para mencionar algunos de sus logros.

16. Don Drysdale

Drysdale construyó luego una carrera en televisión y radio. (Getty)

Estadísticas: 209-166 V-D, 2.95 ERA, 3,432.0 IP, 2,486 SO, 1.148 WHIP

Don Drysdale llegó a la gloria con Los Angeles Dodgers convirtiéndose en uno de los jugadores más confiables que uno puede ubicar en el montículo. Su récord de 6 blanqueadas consecutivas y 58.2 entradas sin puntos habla a las claras de su habilidad para encontrar la esquina interior cada vez que salía al campo.

Drysdale fue luego sensación en Hollywood protagonizando películas y apareciendo en TV convirtiéndose en el favorito de la audiencia a finales de los '50 y principios de los '60. A lo largo de su carrera, ganó un premio Cy Young, 3 Series Mundiales, un Jugador del Año de la Major League e hizo 9 apariciones en el Juego de las Estrellas.

15. Justin Verlander

Lanzó el primer no-hitter en la historia del Comerica Park. (Getty)

Estadísticas: 225-129 V-D, 3.33 ERA, 2,982.9 IP, 3,006 SO, 1.135 WHIP

Justin Verlander hizo una carrera auténtica de un Salón de la Fama. Es uno de los lanzadores más consistentes de las últimas décadas y pese a no conseguir éxito en la Serie Mundial, ha valido cada centavo en la postemporada año tras año.

Su bola rápida de 4 costuras sigue siendo letal 13 años después de su debut profesional y parece que no está dispuesto a cambiarlo. Ganó el Rookie del Año, Jugador del Año de la Major League, título de ERA, ALCS MVP, MVP, 2 premios Cy Young, una Serie Mundial, 8 apariciones en el Juego de las Estrellas y una Triple Corona del pitcher gracias a su legendaria curva.

14. Warren Spahn

Spahn estuvo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. (Getty)

Estadísticas: 363-245 V-D 3.09 ERA, 5,243.2 IP, 2,583 SO, 1.195 WHIP

Tiempo atrás, Warren Spahn era considerado el mejor pitcher zurdo en la historia del béisbol. Distinción que supo ganarse tras conseguir 20 victorias en 13 temporadas distintas. También fue uno de los primeros en lanzar múltiples no-hitters y en alcanzar 300 triunfos en su carrera.

La patada alta lo convirtió en una leyenda entre los jugadores de aquella época. Era intimidante, dominador y tenía una bolsa llena de trucos para engañar a los bateadores rivales. Por eso, entre otras cosas, es que ganó un premio Cy Young, 3 títulos de ERA, una Serie Mundial y apareció en 17 Juegos de las Estrellas.

13. Clayton Kershaw

Kershaw fue drafteado en el puesto 7 en 2006. (Getty)

Estadísticas: 169-74 V-D, 2.44 ERA, 2,274.2 IP, 2,464 SO, 1.008 WHIP

Clayton Kershaw pasará a la historia como uno de los mejores pitchers en la historia del béisbol. De todas maneras, su conflictiva relación con los playoffs podría afectar su legado a no ser que logre jugar de la misma manera en la postemporada que en la fase regular.

Su cambio y movimiento lo ha hecho indescifrable para los bateadores rivales. Ha ganado un Guante de Oro, 3 premios Cy Young, 5 títulos de ERA, un Jugador del Año de la Major League, un MVP, una Triple Corona del pitcher y apareció en 8 Juegos de las Estrellas.

12. Bob Feller

Feller podía tirar a más de 102 mph. (Getty)

Estadísticas: 266-162 V-D, 3.25 ERA, 3,827.0 IP, 2,581 SO, 1.316 WHIP

Bob Feller era el hombre a batir a comienzos de los '40. Lideró la liga en victorias en 6 oportunidades y es el líder histórico en triunfos de los Cleveland Indians luego de 16 temporadas en la franquicia. Dejó el equipo para completar el servicio militar y volvió aún mejor que los años anteriores.

Feller regitró 348 ponches en su regreso a la liga e incluso intervino en al menos 40 juegos en seis temporadas. Un atleta extraordinario. Ganó un título de la ERA, fue Jugador del Año de la Major League, ganó una Serie Mundial, apareció en 8 Juegos de las Estrellas y consiguió la Triple Corona de los pitchers.

11. Bob Gibson

Se convirtió en el segundo jugador en alcanzar los 3,000 strikeouts (Getty).

Estadísticas: 251-174 V-D, 2.91 ERA, 3,884.1 IP, 3,117 SO, 1.1188 WHIP

Bob Gibson es uno de los principales responsables de de la etapa exitosa de los St. Louis Cardinals en los años '60. Era un hombre intimidante que generaba frustración en sus rivales. Además, solía hacer muecas extrañas y bizarras con su cara con tal de asustar a sus oponentes.

Aunque suene una locura, definitivamente funcionó. Durante sus 17 años de carrera consiguió un premio MVP, participó de 9 Juegos de las Estrellas, ganó 9 Guantes de Oro, dos Series Mundiales, dos premios MVP en Series Mundiales y un título de ERA.

10. Randy Johnson

Johnson fue mencionado en Los Simpsons como uno de los mejores lanzadores zurdos de la historia. (Getty)

Estadísticas: 303-166 V-D, 3.29 ERA, 4,135.1 IP, 4,875 SO, 1.171 WHIP

Randy Johnson es uno de los 24 pitchers con más de 300 victorias en la historia de la MLB. También es el segundo de todos los tiempos en strikeouts y su bola rápida es considerada como la más poderosa e intimidante que la liga haya visto, a que podía superar los 100 mph en su mejor momento.

De todas maneras, hizo mucho daño con su mortal slider, la principal razón por la que generó tantos fallos por parte de sus rivales por 22 años. Ganó 5 premios Cy Young, 4 títulos de ERA, partició en 10 Juegos de las Estrellas, conquistó una Serie Mundial y fue MVP de la misma. También se quedó con la Triple Corona de los pitchers.

9. Carl Hubell

Hubell jugando para los New York Giants. (Getty)

Estadísticas: 253-154 V-D, 2.98 ERA, 3,590.1 IP, 1,677 SO, 1.166 WHIP

Carl Hubell fue el primer pitcher en verdaderamente dominar la screwball. Incluso Joe DiMaggio dijo alguna vez que fue el lanzador más indescifrable contra los que le tocó enfrentarse.

Ponchó a 5 jugadores consecutivos en el Juego de las Estrellas de 1934, incluyendo a Al Simmons y Babe Ruth. Ganó 24 juegos seguidos desde 1936 a 1937, lo cual es la racha más larga en la historia de la MLB. Colecciona 2 premios MVP, 3 títulos de ERA, un Jugador del Año de la Major League, una Serie Mundial y 9 apariciones en el Juego de las Estrellas.

8. Greg Maddux

Maddux jugó una temporada en Venezuela. (Getty)

Estadísticas: 355-227 V-D, 3.16 ERA, 5,008.1 IP, 3,371 SO, 1.143 WHIP

Greg Maddux era sinónimo de consistencia. Hizo dos temporadas de 20 victorias, 5 de 19 y 2 de 18, y se convirtió en el primer jugador en ganar más de 100 millones de dólares a lo largo de su carrera, gracias a su dominio, inteligencia y durabilidad.

Aún mantiene el récord de 17 temporadas seguidas con 15 victorias o más, coleccionando 4 premios Cy Young seguidos (récord), 4 títulos de ERA, una Serie Mundial, 18 Guantes de Oro y 8 apariciones en el Juego de las Estrellas.

7. Pedro Martínez

Ramón, su hermano, también fue pitcher. (Getty)

Estadísticas: 219-100 V-D 2.93 ERA, 2,827.1 IP, 3,154 SO, 1.054 WHIP

Pedro Martínez siempre estuvo bajo los focos. Un ganador nato, un competidor feroz, un tipo que hacía pasar a sus rivales un mal rato cada vez que se le ponían enfrente. Cuando ganó su juego 200 en el 2006, tenía el mejor porcentaje de victorias de la historia de la MLB para un pitcher con más de 350 comienzos.

Su estilo poco ortodoxo lo hizo ser el jugador especial que fue. Con el control como arma principal, combinándolo con su bola rápida y curva, logró ganar 3 premios Cy Young, 5 títulos de ERA, una Serie Mundial, un All-Star MVP, la Triple Corona de los pitchers y apareció en 8 Juegos de las Estrellas.

6. Lefty Grove

Su nombre real era Robert Moses Grove. (Getty)

Estadísticas: 300-141 V-D, 3.06 ERA, 3,940.2 IP, 2,266 SO, 1.278 WHIP

Lefty Grove fue el pitcher más importante de su época. Ganó 79 juegos en un plazo de tres años con apenas 15 derrotas, por lo que parece habérselo tomado en serio. Grove tiene el récord de mejor porcentaje de victorias (.680) para un pitcher con más de 236 victorias en su carrera, lo que demuestra lo bueno que fue.

También es el jugador con más títulos de ERA (9), lideró la liga en victorias en 4 ocasiones, en strikeouts por 7 temporadas seguidas, y ganó un MVP, una Serie Mundial, 2 Triple Coronas de pitchers y participó de 6 Juegos de las Estrellas.

5. Mariano Rivera

Rivera fue el primer en ser elegido para integrar el Salón de la Fama de manera unánime. (Getty)

Estadísticas: 82-60 V-D 652 SV, 2.21 ERA, 1,283.0 IP, 1,173 SO, 1.000 WHIP

Mariano Rivera es el mejor cerrador de todos los tiempos. Gracias a su poder, velocidad y control logró jugar 19 años en un nivel sobresaliente. Una muestra impoluta de su talento y ética de trabajo.

Rivera logró al menos 25 salvadas en 15 temporadas consecutivas con una ERA por debajo de 2.00 en 11 oportunidades, dos récords de la MLB. También jugó 13 All-Star, y ganó 5 premios Rolaids Relief Man, un ACLS MVP, un MVP en el Juego de las Estrellas, un MVP de la Serie Mundial y 5 Series Mundiales.

4. Cy Young

Cy Young se llamaba Denton True Young (Getty)

Estadísticas: 511-315 V-D, 2.63 ERA, 7,356.0 IP, 2,803 SO, 1.130 WHIP

Hay una razón por la que el premio Cy Young lleva su nombre. Si lo que estás buscando es un pitcher ganador, Cy es tu hombre. Nadie ha ganado más partidos que él. De hecho, es el úinico en la historia de la MLB con más de 500 juegos ganados. Algo que nunca podrá ser superado.

Young disfrutó de una exitosa carrera de 22 años en las Grandes Ligas. Fue el primero en conseguir un juego perfecto en la era moderna, hizo 904 apariciones y mantiene el récord de más juegos iniciados (815), inning lanzados (7,356) y juegos completos (749). También logró 5 temporadas de 30 victorias y 10 de +20, además de 2 títulos de ERA, una Serie Mundial y la Triple Corona de los pitchers.

3. Walter Johnson

Nunca hubo un pitcher tan rápido como él. (Getty)

Estadísticas: 417-279 V-D, 2.17 ERA, 5,914.1 IP, 3,509 SO, 1.061 WHIP

Walter Johnson es el segundo jugador en ganar más de 400 juegos y sólo tiene a Cy Young por delante en cantidad de victorias. Al día de hoy, muchos lo siguen considerando el pitcher diestro más importante en la historia de este deporte, o al menos durante las primeras décadas de 1900.

Johnson logró 110 blanqueadas y arrojar a 91 mph, algo sin precedentes en aquella época. Lamentablemente, su talento fue opacado por la falta de éxito de su equipo a lo largo de su carrera. Ganó 2 MVP, 5 títulos de ERA, una Serie Mundial y tres Triples Coronas de pitcher.

2. Roger Clemens

Clemens ponchó a 20 bateadores 2 veces a lo largo de su carrera. (Getty)

Estadísticas: 354-184 V-D, 3.12 ERA, 4,916.2 IP, 4,672 SO, 1.173 WHIP

Roger Clemens mantiene la tercera posición en strikeouts conseguidos en este deporte con 4,672. Fue el pitcher más dominante de su época, ganando 7 premios Cy Young, récord al día de hoy para la MLB. Fue siempre un jugador muy agresivo, tanto que los bateadores rivales le temían.

Clemens podía arrojar la pelota a una velocidad de 94 mph, y así lo hizo durante sus 24 temporadas en la liga. Ganó un premio al Jugador del Año de la Major League, un MVP, 2 Series Mundiales, 7 títulos de ERA, un MVP del All-Star, 2 Triples Coronas del pitcher y apareció en 11 Juegos de las Estrellas.

1. Sandy Koufax

En 1965, Koufax lanzó 335.2 innings pese a haberse lesionado en el campamento de primavera. (Getty)

Estadísticas: 165-87 V-D, 2.76 ERA, 2,324.1, 2,396 SO, 1.106 WHIP

Sandy Koufax no estuvo demasiado tiempo activo, pero es considerado por muchos como el mejor pitcher de la historia. Dominó completamente a sus pares y rivales durante su mejor momento, y consiguió un impresionante currículum en sus 11 años de carrera. Lanzaba por encima de la parte superior de su brazo, lo que le daba una velocidad excepcional a su bola rápida de cuatro costuras, que giraba por debajo cuando se acercaba al plato.

Koufax fue el primer pitcher en lanzar más de 3 juegos sin hit y se convirtió en el jugador más joven en ser incluido al Salón de la Fama. Ganó un MVP, 3 premios Cy Young, 3 Series Mundiales, 2 MVP de las Series Mundiales, 2 veces Jugador del Año de la Major League, 5 títulos de ERA, 3 Triples Coronas de pitchers y participó en 7 Juegos de las Estrellas. La artritis lo obligó a retirarse a sus cortos 31 años.

