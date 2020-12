Revelan cómo Kobe Bryant espiaba a Stephen Curry y LeBron James para ganarles

Kobe Bryant fue uno de los mayores competidores de la historia del deporte. La perseverancia de The Black Mamba es algo muy difícil de ver en cualquier jugador, siendo una inspiración para todos aquellos que creen que algo es imposible de lograr. Hablar de trabajo duro, es sinónimo del 24 eterno de Los Angeles Lakers.

El trabajo de Kobe iba más allá a lo que hacía en los entrenamientos, sino que además se tomaba su tiempo para espiar a sus futuros contrincantes NBA en todo momento. Sí, Bryant escribía notas específicas sobre sus adversarios en cualquier momento y lugar, para así saber qué hacer en el momento de enfrentarlos.

Desde la trágica noticia del fallecimiento de Kobe Bryant, muchos de sus excopañeros revelaron interesantes historias sobre él, pero la que contó Wesley Johnson lo describe de cuerpo entero. Según el alero, Kobe espiaba a LeBron James, Stephen Curry y otros jugadores importantes en todo momento.

Kobe Bryant tomaba notas de LeBron James y Stephen Curry

“Sí, seguro. Sin lugar a duda. Tenía notas en su teléfono. Estoy sentado detrás y golpeó mi silla. Me di la vuelta. Era como, LeBron, sus tendencias. D-Wade, KD, Steph, James. Todo en sus notas en su iPhone”, reveló Johnson en diálogo con el podcast de The Scorer's Table.

Los últimos años de Kobe en Los Angeles Lakers no se correspondieron a todo lo logrado en tiempos anteriores, aunque eso no significó que se relajara a pesar de no contar con demasiadas chances de cara al campeonato. Como quedó claro, una vez más, su competitividad estaba fuera de lo común.

