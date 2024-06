El ecuatoriano marcó ante Jamaica para seguir subiendo escalones en la historia del fútbol sudamericano. Eso sí, Kendry Páez no es el goleador más joven en la historia de la Copa América.

Ecuador sonríe y respira tras una victoria frente a Jamaica en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América que le permite seguir con vida en el certamen. Kendry Páez anotó el segundo tanto del equipo de Félix Sánchez Blas para seguir sumando marcas con una selección que ya piensa en México. Eso sí, a sus 17 años no pudo convertirse en él anotador más joven en un partido oficial del certamen continental. Ni Lionel Messi roza el registro.

Un penalti cruzado al minuto 49 ponía a Ecuador 2-0 por delante en una final anticipada para la Tri. A sus 17 años y 53 días, el próximo jugador del Chelsea suma su primer tanto en la historia del certamen pero no puede romper una marca siquiera le pertenece a mitos en la historia del torneo como Lionel Messi o Ronaldo Nazario. Hay que irnos hasta finales del siglo 20 para encontrar al dueño de una marca que parece imposible de romper incluso nuestro tiempos.

Paraguay 1999 da la respuesta. La trigésima novena edición del torneo fue el lugar donde se vio al anotador más joven en la historia de la Copa América. Un 4 de julio y en el Estadio Feliciano Cáceres, Argentina y Colombia se medían por una segunda jornada de la fase de grupos en la cual Martín Palermo fallaba tres lanzamientos desde el punto penal y dónde Jhonnier Montaño con apenas 16 años y 171 días cerraba la goleada por 3-0 en tierras guaraníes. Nadie ha si quiera igualado dicho hecho hasta la fecha. El por entonces jugador de Quilmes, dueño del registro.

“La gente dirá ‘con 17 años y pateando un penal’, como que a uno lo toman de juvenil. Pero yo tengo la actitud normal, cero nervios me dio y gracias a Dios se dio el gol…Contento la verdad, sigo rompiendo récords. Es algo fundamental en la carrera personal para mí”, palabras de Kendry Páez anoche para mostrar su felicidad ante una victoria clave para Ecuador y que permite soñar con lo que viene en camino. Se viene México y la definición del grupo.

Jhonnier Montaño sigue siendo el goleador más joven de la Copa América: TW

Kendry Páez quedó como el segundo jugador más joven en marcar en una Copa América. Es por supuesto el más precoz en hacerlo con la camiseta ecuatoriana sobre sus hombros. A sus apenas 17 años, el próximo jugador del Chelsea continúa reventando marcas de otros tiempos y todo ello con la 10 de un país en su espalda. ¿Quiénes le siguen en este sentido? Gustavo Nefa en un Paraguay vs. Perú de 1989 con 17 años, 7 meses y 29 días, Roque Santa Cruz por un Paraguay vs. Japón de 1999 a sus 17 años, 10 meses 17 días y finalmente Juan Ángel Romero de nuevo para Paraguay vs. Bolivia en 1953 con 18 años, 2 meses y 18 días.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa América?

Venezuela derrotó anoche a México para poner patas arriba el Grupo B. Hoy llega el turno para los Uruguay vs. Bolivia y Panamá vs. Estados Unidos de la zona C. Empiezan a definirse las zonas pensando en los choques de cuartos de final. La celeste y los locales pueden cerrar su pase a la siguiente fase.

Lionel Messi descansará ante Perú

Las molestias del argentino de momento no suponen verle sufrir una lesión concreta. Prensa local argentina, así como enviados internacionales a la Copa América, auguran que el 10 descansará ante los incas por la tercera jornada de la fase de grupos. Messi es esperado como titular para los duelos de cuartos de final.