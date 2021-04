Propietaria de los Lakers reveló la verdadera razón de la salida de Shaq O'Neal: no fue culpa de Kobe Bryant

¿Qué hubiera pasado si Shaquille O’Neal seguía en Los Angeles Lakers junto a Kobe Bryant? Esa es la pregunta que se hace cada aficionado de la franquicia californiana, ya que ese motivo se trató de la ruptura de un equipo había sabido ser campeón NBA en tres años consecutivos.

Es cierto que la salida de Shaq se dio después de la temporada 2003-04 y su último anillo con los Lakers fue en la 2001-02, sin embargo, el que es considerado uno de los mejores dúos de todos los tiempos nunca más se volvió a formar. Ahora bien, ¿de quién fue la culpa de aquel desenlace?

Históricamente se creyó que la responsabilidad caía en Kobe, quien incluso confesó la mala relación que tenían ambos jugadores en ciertos momentos debido a las actitudes de O’Neal. No obstante, la propietaria actual de Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, reveló el verdadero motivo de la salida de Shaq.

El motivo de la salida de Shaquille O’Neal de Los Angeles Lakers

Jeanie Buss le quitó toda la responsabilidad a Kobe Bryant y aclaró que se trató de un problema contractual, donde su padre no se pudo poner de acuerdo con Shaquille O’Neal: “Shaq quería una cantidad de dinero que fuera legal según el convenio colectivo, pero no era lo que mi papá quería pagarle”, contó en el podcast All The Smoke.

“Y así llegó el punto en que se tomó la decisión de cambiar a Shaq. Mucha gente quiere echarle la culpa a Kobe. No lo fue. Fue puramente una situación de dinero", explicó Buss. Sin dudas, el mundo, Los Angeles Lakers y la NBA se perdió de tener la posibilidad de seguir viendo a dos jugadores que marcaron toda una época.

