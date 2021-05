Las tres razones para que Lakers prefiera a Curry y los Warriors en el Play-In

Adam Silver, comisionado de la NBA, debe estar frotándose las manos porque si la temporada NBA 2020-21 terminara en las posiciones actuales, uno de los tres juegos del Play-In en la Conferencia Oeste sería entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors.

Sea o no sea aficionado de Lakers y Warriors un duelo entre LeBron James y Stephen Curry para definir un clasificado a Playoffs es plan perfecto para la mayoría de los fans de la NBA. Así que el equipo de Los Angeles no debería pensarlo mucho porque los expertos del portal Clutch Points plantearon tres motivos para querer jugar vs. Golden State.

La primera razón para que los Lakers quieren jugar contra los Warriors en el Play-In es evitar a Los Angeles Clippers en primera ronda de Playoffs. En los tres juegos de la temporada regular Kawhi Leonard y compañía los dominaron por 116 a 109, 104 a 86 y 118 a 94.

Lakers vs. Warriors: un Play-In para ganar confianza

Stephen Curry vs. LeBron James (Foto: Getty Images)

En el mundo de la NBA no hay nada como los grandes escenarios para ganar confianza y un duelo contra Stephen Curry y los Warriors le serviría para que LeBron James y Anthony Davis se olviden de las lesiones y con una victoria ganen confianza y enciendan esa llama interior para ir por otro título consecutivo.

Según los expertos, LeBron no perdería con Curry en el Play-In

LeBron James vs Stephen Curry

La tercera y no menos importante razón por la que los Lakers deberían jugar el Play-In vs. Golden State Warriors es que según los expertos no perderían este juego por el argumento que en los tres juegos de la temporada regular lograron reducir el promedio de puntos por juego de Stephen Curry a 23 unidades.

