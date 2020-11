Los deportistas latinoamericanos que apoyan a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Es conocido por todos que la relación entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los deportes más populares en el país no ha sido de las mejores, con discusiones en redes sociales con superestrellas tanto de la NFL como de la NBA; sin embargo, existe apoyo hacia la labor del candidato a la reelección del Partido Republicano desde cierto grupo de deportistas.

En una pugna que se señala será voto a voto, la comunidad latina, la minoría más importante en la Unión Americana, marcará la diferencia en favor del ganador, y por ello Trump ha puedo énfasis en realizar campaña en el Estado de Florida, predominantemente hispano, en busca de votos que podrían darle uno de los estados clave del colegio electoral.

Y si dentro de la comunidad latinoamericana existe apoyo a Trump, también existe un grupo de reconocidos deportistas que de manera pública han expresado su apoyo a la candidatura republicana y que en estos sufragios votarán por la reelección del actual Mandatario. Se los presentamos en Bolavip.

4.- Tito Ortiz



El ex campeón del mundo de Ultimate Fighter Championship (UFC) y actualmente en Bellator MMA entregó su apoyo a Trump en el año 2019, en una entrevista con FOX Business, donde señaló que "camino con un sombrero que dice 'Make America Great Again' - Latinos for Trump".

Pero un tiempo atrás, cuando el Presidente era empresario, se sentó junto con Ortiz y su entonces esposa, la ex actriz de películas para adultos Jenna Jameson, en un evento llamado de artes marciales mixtas llamado Affliction Banned, en el año 2008.

Tito Ortiz y Jenna Jameson junto a Donald Trump en un evento de MMA en 2008 (Getty)

3.- Jorge Masvidal



Hijo de padre cubano y madre peruana, nacido en Miami, uno de los peleadores más reconocidos y populares de la UFC ha confirmado que, dada la historia de su familia quienes escaparon de la isla, le dará su apoyo a Trump, e incluso lo ha acompañado a hacer campaña en Florida. "Seré un luchador contra el socialismo", expresó Gamebred.

2.- Mariano Rivera



El primer jugador en la historia del Salón de la Fama del Béisbol en ser elegido por unanimidad, ganador de cinco Series Mundiales con New York Yankees, fue condecorado por la Casa Blanca con la Medalla de la Libertad, en septiembre del 2019.

Además, el nacido en Panamá tiene una relación de amistad con Trump, y en el programa Fox & Friends en junio pasado expresó que "era amigo mío antes de convertirse en Presidente; entonces, ¿porque es presidente, le daré la espalda? No. Lo respeto".

Donald Trump condecorando a Mariano Rivera con la Medalla de la Libertad en 2019 (Getty)

1.- Henry Cejudo



De padres mexicanos y nacido en California, es el único deportista en la historia que ha ganado títulos de UFC y ha sido campeón olímpico; se retiró de las artes marciales mixtas en mayo de este año tras conquistar los títulos en peso Mosca y Gallo.

El peleador participó en un mitín en la ciudad de Phoenix, donde comentó que fue criado por una madre soltera después de que su padre fuera deportado por cometer delitos, y expresó ante las críticas en su contra que "recibiendo críticas como latino, ¿sabes lo que eso me dice? Que hay mucha ignorancia en este juego. ¡Amo a Trump!".

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se desarrollarán este martes 3 de noviembre, pese a que ya hay más de 80 millones de personas que, vía correo postal, ya entregaron su sufragio. El detalle de esta jornada lo tendrás en Bolavip.

