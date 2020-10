Otro golpe del coronavirus a la NFL con tres juegos reprogramados

La NFL volvió a recibir un golpe del coronavirus que los obligó a reprogramar tres juegos y con la esperanza que los dioses de los emparrillados les den una manito, esperan que no haya más contagios de covid-19 en New England Patriots y Tennessee Titans para poder cumplir con el calendario.

En primera instancia, el juego entre Patriots y Denver Broncos estaba estipulado para este domingo 11 de octubre, pero fue reprogramado para el lunes 12. Por lo que los fanáticos de la NFL tendrán doble cartelera de Monday Night Football: Patriots vs. Broncos (17:00 ET) y New Orleans Saints contra Los Angeles Chargers a las 20:15 ET.

A pesar que los Patriots contarán con un día más para preparar el juego contra los Broncos, se espera que ninguno de los tres jugadores contagiados (Cam Newton, Bill Murray y Stephon Gilmore) puedan decir presente en el emparrillado del Gillete Stadium.

Los Titans también sufrieron las consecuencias del brote de coronavirus que tuvieron en sus jugadores por lo que el juego de la Semana 6 que tenían contra Kansas City Chiefs ya no será el jueves 15 de octubre, sino que se jugará el domingo 18 de octubre.

“El juego Titans-Bills programado para el domingo se trasladará al martes (13 de octubre) a las 18:00 ET siempre que no haya más pruebas positivas con Tennessee, según las fuentes”, informó Adam Schefter de ESPN. Otro golpe del coronavirus y tres partidos más reprogramados.

Lee También