¿Escándalo en los Patriots? Belichick no niega una cena de Newton con coronavirus

Las últimas horas en los New England Patriots han sido más convulsionadas de lo habitual por una información que reveló Adam Schefter, insider de la NFL, sobre una cena que tuvieron los dos jugadores que dieron positivo para coronavirus: Cam Newton y Stephon Gilmore.

Ante esto, Bill Belichick sabía que le iban a preguntar sobre la cena que se dio entre Newton y Gilmore un día antes que se diera a conocer que el quarterback de los Patriots tenía coronvavirus y como todo un estratega, el head coach supo eludir la pregunta, pero generó pólemica.

Bill, ¿los Patriots sabían de la cena Newton y Gilmore?, le preguntaron y el coach de New England respondió: “Seguimos todos los protocolos de la NFL”. Ni sí, ni no. Entonces, el hecho que no negó la supuesta comida abrió las puertas para creer que los Pats no se cuidaron como debían.

Ante este tema, la NFL ya se encuentra investigando a los Patriots por una supuesta violación a los protocolos de bioseguridad establecidos y aunque se especuló con un posible regreso de Newton para la Semana 5, el juego contra Denver Broncos sigue en el limbo.

El primer golpe del coronavirus dejó sus primeros estragos con un juego aplazado, Steelers vs. Titans (Semana 4), y ante el aumento de casos en el equipo de Tennessee, se mantiene la incertidumbre sobre si los juegos de la Semana 5 se podrán completar en su totalidad.

Lee También