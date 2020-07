Los motivos que hicieron que Chris Paul no llegue a Los Angeles Lakers y no juegue con Kobe Bryant

¿Sabías que Chris Paul estuvo muy cerca de jugar con Kobe Bryant con Los Angeles Lakers? Fue en diciembre del 2011, cuando el base aún se desenvolvía en New Orleans Pelicans, luego de ser drafteado en el 2005. Sin embargo, lo extraño de aquel movimiento, fue que el traspaso ya estaba confirmado, hasta ser vetado al día siguiente. Aquí, las razones.

David Stern, difunto comisionado de la NBA, fue el principal apuntado por los Lakers de que el acuerdo se malogre por vetar el traspaso. Aunque Stern, alguna vez, opinó con buenos fundamentos ya que era el 'propietario' de los Pelicans en ese momento: "Lo hice porque estaba protegiendo a los Hornets. Hasta el día de hoy, todos siempre me preguntan, 'Bueno, ¿por qué evitaste que Chris Paul fuera a los Lakers?' No lo veté. No aprobé el intercambio. Ningún equipo vende o intercambia un futuro miembro del Salón de la Fama sin que el propietario firme, y yo era el representante del propietario".

El acuerdo, que era a tres vías, incluía a Pau Gasol a Houston Rockets, y a Lamar Odom, Luis Scola, Goran Dragic y Kevin Martin a Nueva Orleans. Ante esta situación, el propietario de los Cavaliers, Dan Gilbert, instó a Stern a impedir aquel acuerdo para que no se vuelva a formar otro gran equipo, como había sucedido con la partida de LeBron James a Miami Heat.

Gilbert calificó el acuerdo propuesto como "una parodia" y además le propuso al ex-comisionado que los "los 29 propietarios de los Hornets", es decir el resto de los equipos de la liga, debían votar para decidir si les parecía correcto que aquel traspaso tenga buen puerto.

A pesar de que Lamar Odom no quería marcharse de los Lakers y los Rockets decepcionados por no obtener a Gasol y así reemplazar al jubilado Yao Ming, Paul terminó siendo cambiado, pero hacia los Clippers, donde permaneció durante seis temporadas.

