Las Grandes Ligas regresaron y estos son los pitchers abridores del Día Inaugural

Por fin llegó el día. Este jueves se dio el primer grito de Play Ball en la temporada 2020 de la MLB con dos juegos estelares entre Washington Nationals vs. New York Yankees y Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants. Por eso te traemos los pitchers abridores de los 30 equipos.

Max Scherzer – Washington Nationals (Getty Images)

Gerrit Cole – New York Yankees (Getty Images)

Dustin May – Los Angeles Dodgers (Getty Images)

Johny Cueto – San Francisco Giants (Getty Images)

Justin Verlander – Houston Astros (Getty Images)

Mike Soroka – Atlanta Braves (Getty Images)

Jacob deGrom – New York Mets (Getty Images)

Sonny Gray – Cincinnati Reds (Getty Images)

Matthew Boyd – Detroit Tigers (Getty Images)

José Berríos – Minnesota Twins (Getty Images)

Sandy Alcántara – Miami Marlins (Getty Images)

Jack Flaherty – St. Louis Cardinals (Getty Images)

Shane Bieber – Cleveland Indians (Getty Images)

Andrew Heaney – Anaheim Angels (Getty Images)

Danny Duffy – Kansas City Royals (Getty Images)

Lance Lynn – Texas Rangers (Getty Images)

Marco Gonzales – Seattle Mariners (Getty Images)

John Means – Baltimore Orioles (Getty Images)

Madison Bumgarner – Arizona Diamondbacks (Getty Images)

Hyun Ryu – Toronto Blue Jays (Getty Images)

Chris Paddack – San Diego Padres (Getty Images)

Kyle Hendricks – Chicago Cubs (Getty Images)

Lucas Giolito – Chicago White Sox (Getty Images)

Brandon Woodruff – Milwaukee Brewers (Getty Images)

Frankie Montas – Oakland Athletics (Getty Images)

Joe Musgrove – Pittsburgh Pirates (Getty Images)

Nathan Eovaldi – Boston Red Sox (Getty Images)

Charlie Morton – Tampa Bay Rays (Getty Images)

Aaron Nola- Philadelphia Phillies (Getty Images)

German Marquez – Colorado Rockies (Getty Images)

Lee También