Video: el puño de Luka Doncic a un rival que terminó en expulsión

Luka Doncic y los árbitros no se la están llevando de la mejor manera en la temporada NBA 2020-21. En un nuevo capítulo de una decisión en contra de la estrella de Dallas Mavericks, una acción en el juego contra Cleveland Cavaliers fue motivo de expulsión.

Transcurría el tercer cuarto del juego Mavericks vs. Cavaliers cuando Colin Sexton durmió a Doncic y le metió un topetazo en vísperas a ganarle en el ‘box out’. A Luka esto lo incomodó y reaccionó de la peor forma porque terminó expulsado.

Doncic más se tardó en llegar al vestuario que en ser tendencia en Twitter y, aunque se viralizó que la expulsión a la estrella de los Mavericks fue por un empujón a Sexton al disputar un rebote, el motivo de la expulsión a Luka fue otro más grave.

El golpe por el cual expulsaron a Luka Doncic en Dallas Mavericks vs. Cleveland Cavaliers

Según explicó Tim MacMahon, de ESPN, a Luka Doncic lo expulsaron del juego Dallas Mavericks vs. Cleveland Cavaliers porque le dio un golpe agresivo en la ingle a Colin Sexton que fue considerado como falta flagrante tipo 2. Más claro, imposible…

¿Doncic cumplirá un juego de sanción por la última expulsión en NBA?

El mismo Luka Doncic admitió que no ha hecho las cosas de la mejor manera con los árbitros en la temporada NBA 2020-21 y al acumular 15 faltas técnicas está a una sola sanción de ser suspendido por un juego. Como la expulsión en Mavericks vs. Cavaliers fue falta flagrante tipo 2 no se suma al acumulado de la estrella y se mantiene a una falta técnica de perderse un encuentro.

Luka gets ejected for hitting Collin Sexton �� pic.twitter.com/op2KXrPAdT — Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2021

