Para colmo de males: campaña de Los Angeles Dodgers enoja a Trevor Bauer

Parece increíble que a seis meses de haber conseguido la Serie Mundial de Béisbol luego de tres décadas, la temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB) sea tan mala para Los Angeles Dodgers, a tal punto que una de sus nuevas figuras, el lanzador Trevor Bauer ha mostrado su molestia con esta situación.

Es que no es sencillo de analizar. Las primeras tres semanas del certamen, eran el mejor equipo de las Grandes Ligas con un récord de 14 triunfos y cuatro derrotas; sin embargo, desde el 22 de abril, todo cambió, y actualmente poseen una marca negativa de cuatro victorias y 13 caídas, cayendo al tercer puesto de la División Oeste de la Liga Nacional, quedando fuera de puestos de postemporada.

Todo mal para los Dodgers, que más encima son el plantel más caro de la MLB, con una nómina cuyo gasto salarial en 2021 es de $197.9 millones de dólares, y además, han perdido sus últimas cinco series consecutivas, ante San Diego Padres, Cincinnati Reds, Milwaukee Brewers, Chicago Cubs y Los Angeles Angels.

Bauer enojado por la crisis en los Dodgers



Producto de esta mala campaña actual en la competición, el pitcher se refirió en conferencia de prensa y no ocultó su molestia por la racha negativa, incluso se hizo responsable de la caída de este domingo, por 1-2 ante los Angels en Anaheim.

"No hablo por todo el equipo. Pero estoy molesto. No me gusta perder. Quiero ganar. Por eso vine aquí. No estamos jugando con todas nuestras capacidades, así que estoy molesto", aseguró Bauer.

Por su parte, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, manifestó al respecto que "se puede decir que es temprano en el año, que no hay que preocuparse, pero al final del día no vamos a dejar de hacer cosas para ganar partidos. No vamos a tener un camino fácil para otro título divisional y la Serie Mundial".

Los Angeles Dodgers en derrota ante los Angels (Getty)

