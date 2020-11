Clayton Kershaw y Cody Bellinger se ríen de Houston Astros en televisión

Luego de ganar la Serie Mundial de Béisbol tras 32 años, no son pocos los jugadores de Los Angeles Dodgers que han mostrado su faceta más lúdica en programas de televisión, entre ellos dos de sus principales figuras: el lanzador Clayton Kershaw y el jardinero izquierdo Cody Bellinger.

Ambos fueron invitados, de manera virtual, al programa Jimmy Kimmel Live, de la cadena ABC, donde junto con reconocer que fue una celebración más bien austera la que vivieron en el vestidor y tras el juego, producto de la pandemia del Coronavirus, se burlaron de los Houston Astros.

No es una broma. Ocurrió cuando el conductor del espacio les preguntó: "¿Fue más fácil ganar una Serie Mundial donde el otro equipo no estaba haciendo trampa?", provocando las risas de los peloteros, quienes luego respondieron con la mayor honestidad posible.

Mientras Kershaw, con una sonrisa inborrable declaró que "bueno, supongo que sí. Ganamos, así que debe haber sido más fácil", Bellinger no dudó un instante y aseguró que "yo diría que sí".

Los números de Kershaw y Bellinger



La celebración del título de los Dodgers fue bastante especial para Kershaw, quien con su victoria logró romper tres "maldiciones" de Serie Mundial, ya que era el único que teniendo tres premios Cy Young no había ganado el título, el único que teniendo cuatro títulos de efectividad no ganó y el único de los 10 lanzadores que han ganado el premio MVP (2014 Liga Nacional) desde la era de expansión de la MLB (1961) que no tenía una Serie Mundial.

Mientras que Bellinger se lució en esta postemporada, principalmente en la faceta defensiva, donde tuvo dos robos de cuadrangulares notables, ante San Diego Padres y Tampa Bay Rays. Mientras que en el bat, conectó cuatro homeruns y logró 13 carreras impulsadas.

