El cambio de look que acerca a Francisco Lindor a los Yankees

Los New York Yankees han sido uno de los equipos que más se han movido en el mercado de la MLB, pero ajenos a su voluntad, porque de rumor en rumor ya los han hecho firmar a más de un pelotero. Entre los jugadores que vinculan con los ‘Bombarderos del Bronx’ está Francisco Lindor.

En las últimas semanas, los rumores acercaron a Lindor con los Yankees, New York Mets y Toronto Blue Jays. Sin embargo, para nadie es un secreto la buena relación que tiene Francisco con varios peloteros de los ‘Bombarderos del Bronx’ como Giovanny Urshela y Gleyber Torres; entre otros.

La última novedad de la posible llegada de Lindor a los Yankees la dio el mismo campocorto con una publicación en su cuenta de Instagram que causó revuelo. Francisco se cambió de look y ya no tiene ni pelo largo, ni barba y bigote: un requerimiento que pide el equipo de New York.

Francisco Lindor, cerca de los New York Yankees

Desde 1973, el expropietario de los Yankees George Steinbrenner impuso la regla que los jugadores de los ‘Bombarderos del Bronx’ no podían dejarse el cabello largo, ni tampoco tener barba y bigote. Desde ese entonces, esta norma sigue en pie y parece que Francisco Lindor la empezó a cumplir.

Lindor se quitó la barba y el bigote, ¿se aproxima su firma con New York Yankees? Mientras eso sucede te contamos que en las cuatro temporadas que lleva en la MLB, el campocorto acumula un promedio de .285 con 138 jonrones y a la defensiva no registra ni un solo error según las estadísticas de MLB.com.

