A tomar nota: los juegos más importantes del Opening Day MLB 2021

Los batazos, jugadas espectaculares y pitcheos sorprendentes vuelven con todo el esplendor en el béisbol de las Grandes Ligas. El jueves primero de abril se gritará play ball en el tradicional Opening Day de la MLB 2021 y aquí te traemos los juegos que ningún fanático se puede perder.

New York Yankees enfrentará a Toronto Blue Jays a las 14:05 ET con Gerrit Cole como el pitcher abridor confirmado para los ‘Bombarderos del Bronx’ en el primer juego del Opening Day que, sin lugar a dudas, será un duelo imperdible contra Vladimir Guerrero Jr. y compañía.



El vigente campeón de la MLB, Los Angeles Dodgers, debutará contra los Colorado Rockies a las 16:10 ET con transmisión de ESPN. En la lomita del equipo californiano estará Clayton Kershaw. La jornada del Opening Day empieza con dos juegazos y luego es el turno para dos de las máximas figuras de la MLB.

Mike Trout debutará en la temporada 2021 junto a Los Angeles Angels cuando enfrenten a los Chicago White Sox de José Abreu a las 20:30 ET: Dylan Bundy y Lucas Giolito serán los abridores, respectivamente. ¿Y Fernando Tatis Jr.?

El debut de Fernando Tatis Jr. en la temporada 2021 de la MLB

Los San Diego Padres de Fernando Tatis Jr., el tercer jugador con el contrato más caro en la historia, debutan el viernes 2 de abril a las 22:00 ET contra Arizona Diamondbacks. Mientras que otro de los juegos destacados del Opening Day es el duelo New York Mets vs. Washington Nationals (1 de abril a las 19:00 ET) con dos estelares como abridores: Jacob deGrom y Max Scherzer.

Lee También