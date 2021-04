Dos partidos fueron suspendidos del Opening Day 2021 de MLB

Se esperaba para este jueves 1 de abril que se jugaran 15 partidos en el marco del Opening Day, el inicio oficial de la temporada 2021 en la Major League Baseball (MLB); sin embargo, dos de estos compromisos no se podrán disputar, ya sea por malas condiciones climáticas y por el Coronavirus.

El primero de estos partidos suspendidos es el que iban a disputar Boston Red Sox y Baltimore Orioles en el Fenway Park, programado para las 2:10 PM (hora del Este), donde a través de un comunicado, se indicó que se debió a los pronósticos de lluvias intensas para todo el día, siendo aplazado el encuentro para el día siguiente, el viernes 2, a la misma hora.

"La decisión de posponer nuestro primer juego de la temporada no se tomó a la ligera; teníamos tantas ganas de encontrarnos con nuestros fans de vuelta en el Fenway Park por primera vez en 18 meses y esperamos recibirlos mañana (viernes) con condiciones más brillantes y secas", señaló el presidente del equipo, Sam Kennedy.

El comunicado de Boston Red Sox por aplazamiento de partido (@RedSox)

Dos partidos suspendidos en Opening Day 2021



Por su parte, el segundo encuentro que no se podrá disputar es el estelar de la primera jornada, entre Washington Nationals y New York Mets, programado para las 7:09 PM ET, en el Nationals Park de la capital estadounidense, luego de detectarse cinco casos positivos de COVID-19 en este equipo.

Según informó la franquicia en un comunicado, un jugador tiene Coronavirus, y por los protocolos sanitarios de la MLB, cuatro jugadores y un miembro del personal fueron enviados a cuarentena, por lo que no recién podrían estrenarse después del fin de semana.

Hasta el momento, el resto de la programación para el Opening Day 2021 continuará desarrollándose de manera normal, sin novedades de última hora al respecto.

