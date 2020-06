Miami Dolphins apostaría por Tua Tagovailoa para ser el mariscal de campo titular en temporada 2020 de NFL

En poco más de tres meses, el domingo 13 de septiembre, Miami Dolphins tendrá su estreno en la temporada 2020 de la National Football League (NFL) cuando visite en Foxborough a New England Patriots, y aunque falta un montón ya surge la interrogante sobre quién será su mariscal de campo titular.

Pues si bien los aficionados del equipo de Florida quedaron satisfechos con el rendimiento mostrado por Ryan Fitzpatrick, sobre todo en la última parte de la temporada regular, existe una altísima expectación por lo que pueda mostrar el samoano Tua Tagovailoa, quinta selección de primera ronda del Draft 2020.

Ante esa interrogante, el insider Mike Freeman, de Bleacher Report, utilizó varias fuentes, entre ellas a Barry Johnson, del Miami Herald, para asegurar que el mariscal de campo que iniciará en Nueva Inglaterra la temporada será el proveniente de la Universidad de Alabama, por sobre el veterano de 37 años.

QB1 from the jump? �� pic.twitter.com/zobthcxRdU

"La expectativa de Fitzpatrick para ser el abridor en la semana 1 y más allá se basa en el hecho de que él no sólo tiene infinitamente más experiencia que Tagovailoa, sumado a que se conoce con el nuevo coordinador ofensivo Chan Gailey, y también el hecho de que Tagovailoa no puede hacer el trabajo de campo, debido a la falta de un programa de receso de temporada baja. Pero si Tagovailoa impresiona a los entrenadores, no se opone en absoluto a jugar con él esta temporada", indicó el reportero.