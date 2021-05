No es LeBron, ni Curry: el jugador más parecido a Jordan según el mismo Michael

La NBA ha buscado por cielo y tierra el jugador más parecido a Michael Jordan. Han pasado innumerables candidatos: Kobe Bryant por el estilo, LeBron James debido al impacto y Stephen Curry por el cambio en el juego, pero para el mismísimo ‘Air’ ninguno de ellos ocupa ese lugar.

Para encontrar el nombre del jugador más parecido a Jordan los aficionados de la NBA tuvieron que abordar la máquina de tiempo y viajar hasta julio de 2016. El destino del viaje eran Las Vegas y aunque lo que pase allí se queda en la ciudad de los casinos, una declaración de Michael rompió la norma y llegó a la actualidad.

La leyenda viviente de los Chicago Bulls se encontraba en la presentación de las zapatillas ‘Jordan XXXI’ con la presencia estelar de Russell Westbrook. Fue en ese momento en el que Michael sorprendió al afirmar que se veía así mismo en el base, por ese entonces, de Oklahoma City Thunder.

“Hace treinta años, ese soy yo. La actitud, tratar de probarme a mí mismo. Demostrar tanta pasión por el baloncesto. Lo ves en su juego. Se nota que ama el juego. Juega con energía y estilo”, afirmó Michael Jordan sobre Westbrook en 2016.

La respuesta de Russell Westbrook a los elogios de Michael Jordan

¿Y quién no se iba a sorprender? “Eso es una locura. Realmente no sé qué decir. Tener al mejor jugador que haya jugado el juego para decir eso sobre ti como jugador y como persona es algo que me mantendrá luchando”, dijo Russell Westbrook acerca de los halagos de Michael Jordan.

