El lugar de estacionamiento que cambió la historia de Michael Jordan

Fueron unos meses eternos, 17 con exactitud, en los que Michael Jordan estuvo lejos de la NBA, pero el 18 de marzo de 1995 con dos palabras “I'm back” (estoy de vuelta) empezó el caminó que cambiaría la historia de la liga y de los Chicago Bulls.

Jordan decidió cumplirle la promesa a su padre y jugar béisbol profesional. El 6 de octubre de 1993 anunció su retiro de la NBA y llegó a los Chicago White Sox con el propósito de jugar en las Grandes Ligas. Su etapa como beisbolista inició con un contrato de Ligas Menores en los Birmingham Barons.

Michael Jordan. Foto: Getty Images.

El rendimiento de Air era bueno y tras la huelga que vivió la MLB en 1994 los equipos de Las Mayores decidieron utilizar a los jugadores de las Ligas Menores. Jordan estaba en la lista, pero un disgusto con los directivos de los White Sox por un lugar de estacionamiento acabó con su historia como beisbolista.

“Establecieron una regla que decía que si no jugabas con los Sox ese día no podías estacionar tu automóvil en las instalaciones y debías dejarlo en la calle. Debieron saber que para mí eso era algo totalmente diferente que para el resto de los jugadores”, confesó MJ.

Michael Jordan agregó: “A partir de ese momento perdieron mi confianza, no entendieron lo que eso significó para mí y soy de esas personas que no vuelve a confiar en alguien cuando lo defraudan, así es que ese día me fui”.

