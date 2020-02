La imagen de José Altuve ha quedado empañada de por vida. Lo que era una carrera que sin duda alguna terminaría en el Salón de la Fama, ahora siempre cargará un asterisco a su lado.

Y es que, a pesar de que siempre ha mantenido su versión de los hechos y asegura que no hizo trampa como el resto de los Houston Astros, la opinión pública no tiene verdaderos motivos para creerle.

Es por eso que Miguel Cabrera, compatriota y amigo de Altuve, decidió preguntarle si realmente hizo trampa; aprovechando que los Astros se enfrentarían ante sus Detroit Tigers durante el Spring Training:

¡Le cree a su amigo! ����



"Creo que no lo hizo porque me lo dijo a la cara. Me miró a los ojos y dijo que no lo hizo. Yo le creo", Miguel Cabrera sobre José Altuve y el robo de señas de @LosAstros.#Team643 pic.twitter.com/swXRgvFi06 — 6-4-3 (@643Network) February 25, 2020

"Me dijo que no lo hizo y le creo, la gente se burló de él por el tatuaje pero eso es real. Es real. Creo que no lo hizo porque me lo dijo a la cara. Me miró a los ojos y dijo que no lo hizo. Yo le creo", declaró el ex ganador de la Triple Corona.

No obstante, el toletero aseveró que inevitablemente la imagen de Altuve quedará marcada por la trampa del resto de sus compañeros, incluso si él directamente no se vio beneficiado de esta práctica:

Miguel Cabrera respaldó a José Altuve hoy en Florida, tras ser consultado por su relación con el camarero de los Astros de Houston. ¿Ha cambiado algo en la relación entre dos de los mejores bateadores venezolanos de las últimas décadas? Para Cabrera, la respuesta es no. pic.twitter.com/zcx5PPhsWq — SportsVenezuela.com | #LosNuestrosPrimero (@SportsVZLA2) February 24, 2020

"Cuando estás involucrado en un equipo así, que está haciendo ese tipo de cosas, eres parte de eso, incluso si no lo hiciste", sentenció el slugger.

A decir verdad, puede que nunca sepamos con toda certeza si Altuve realmente prefirió no beneficiarse de la trampa de su equipo, pero se hace difícil otorgarle el beneficio de la duda incluso a un jugador de su calibre.

Lee También