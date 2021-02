Momento épico: Jero Freixas conoció al Señor Barriga y se emocionaron en vivo | VIDEO

El destacado actor mexicano Edgar Vivar tuvo un encuentro en vivo por TV con el Youtuber argentino Jero Freixas, quien en uno de sus más famosos videos lució una playera de Monterrey y recordó las escenas futboleras del Señor Barriga, quien le iba a Rayados, y Don Ramón, que fanatizaba por el Necaxa pero mentía para no pagar la renta en la serie El Chavo del 8.

Para colmo, previo a la final del Mundial de Clubes, publicó un video con "el dilema de si apoyar o no a Tigres" vistiendo la playera de La Pandilla, lo cual fue citado en Twitter por Vivar (reconocido aficionado de Rayados), quien sorprendió al apoyar a los Felinos: "¿Y cómo no?", escribió.

Freixas se encontraba platicando con Fox Sports cuando apareció la figura de Vivar, lo que hizo emocionar a ambos quienes intercambiaron elogiosas palabras.

"Edgar, no puedo creer este momento. Tiene que ser una imitación, ¿es usted realmente?. Te admiro mucho, para mí esto es increíble. El otro día cuando mencionaste mi video en Twitter me emocioné, le conté a mis seguidores, y ahora tenerte acá yo no lo puedo creer. No me salen las palabras para este momento de estar hablando con Edgar Vivar que fue el Señor Barriga y Ñoño durante mi infancia... Te amo, como diríamos acá", expresó el albiceleste.

Y con total humildad, el afamado interprete le respondió: "Caramba, tú me has emocionado a mí ahora, gracias por tus palabras, por ese sentimiento y hacerme sentir bien. Es un trabajo que hicimos con mucho cariño. [...] Te mando un abrazo de corazón, desde México hasta mi Buenos Aires querido".

Por su parte, Vivar fue consultado por su apoyo a Tigres UANL en la final del Mundialito ante el Bayern Munich, y no se arrepintió de nada, aunque aclaró que es imposible apoyar a ambos.

Lee También