Muy duro relato: Hernán Castillo contó que su padre falleció de coronavirus

En medio del dolor, Hernán Castillo se preocupó también por todos nosotros. El periodista de TNT Sports perdió a su padre por culpa del coronavirus, y antes de que esto suceda, ya había comenzado a relatar por Twitter lo saturado que está el sistema de salud, y cómo le costó encontrar asistencia para que lo puedan tratar de la manera adecuada.

"Mi papá tiene Covid y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá", comenzó diciendo.

Luego, siguió: "Mi mamá también tiene pero está casi normal y lo cuida. Uno de los doctores de PAMI que vino en la ambulancia me dijo "conseguí oxigeno y dejalo acá si me lo llevo se me.muere acá adentro pq no me dejan meterlo en ningún lado'' me lo decía con la voz entrecortada, cuidense".

Y completó: "Se contagiaron pese a q no salen a ningún lado y usan barbijo y escafandra cada vez q van a los médicos. No alcanzan las medidas de precaución pq este virus es tremendo. Y les juro q ya no hay más camas".

Lamentablemente, días después, confirmó la peor noticia: "Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho".

Fuerzas a Hernán y toda su familia, y a leer con atención sus palabras. La pandemia no es broma.

