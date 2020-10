Muy picante: Miguel Simón y Fantino se cruzaron al aire en ESPN

Más de un argentino, ayer por la noche, agarró los pochoclos y no se pudo despegar del televisor durante todo el tiempo que duró ESPN FC.

Pasa que el programa que reune a una mesa llena de experimentados periodistas ya venía dando buenos espectáculos, pero en esta ocasión la cosa realmente se puso picante.

+El programa completo de ayer:

Luego de que Miguel Simón de su opinión en el medio del debate sobre si los datos en el fútbol sirven, fue Alejandro Fantino quien lo cuestionó y allí comenzó todo.

"Yo voy con un dato que vos lo desprecias, o subestimás, o no considerás. Buscar un dato no es hacer periodismo bien o mal. Yo voy por una calle, y no es la que vos transitás, porque a vos no te gusta. Has sido muy exitoso sin usar los datos", soltó Simón ya notándose bastante tenso.

El conductor, por su parte, replicó: "No, sabés quién subestimó, vos. Porque mi actitud es filosófica, de saber que no sé. A mí me molesta que me trates solamente de conductor, porque no soy solamente eso".

La cosa siguió por casi cinco minutos, hasta que entre risas buscaron sacarle tensión al estudio bromeando sobre la repercusión que esto tendría al día siguiente en los medios. Al límite...

+Mirá el cruce completo:

Lee También