Danny Green destruyó a Los Angeles Clippers: "Son arrogantes"

Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers nunca tuvieron una rivalidad tan grande como la de esta temporada. Ya lo han contado en su momento, todos los focos estaban puestos en lo que podían hacer los dirigidos por Doc Rivers, quienes eran los máximos candidatos a hacerse con el campeonato NBA.

Los jugadores de los Lakers, internamente, tenían un duelo personal con la franquicia rival. Tal es así, que Jared Dudley confesó que se rieron cuando sucedió la eliminación de los Clippers y, una de las razones, fue por cómo Paul George y otros jugadores creían que el trabajo estaba hecho. Esto, claro está, según la versión del púrpura y oro.

“'Playoff P' (Paul George) hablando de él como el mejor, él y Kawhi Leonard. Kawhi con los comerciales, la corona, estamos viendo todas estas vallas publicitarias aquí. Entonces, cuando vamos a practicar todos los días, hay una valla publicitaria de Kawhi", dijo Dudley en su momento. Danny Green estuvo en su misma sintonía.

Danny Green trató de arrogante a Los Angeles Clippers

En diálogo con Lakers Nation, el alero opinó: "Creo que los dioses del baloncesto te harán sentir humilde si no juegas el juego de la manera correcta o no haces lo correcto. No deberías ser tan arrogante, porque muchas veces va a ir en el sentido contrario”.

“De alguna manera, de alguna manera, ya sabes, las cosas irónicamente van a resultar de la manera opuesta a ti hablando basura", enfatizó Danny Green. Sin dudas, el estilo de juego de los Clippers y cómo utilizaron el diálogo durante los mismos, no cayó bien en la NBA y tampoco a Los Angeles Lakers.

