LeBron James le envió un gran mensaje a Klay Thompson: "Rezando por ti"

El martes fue un día especial para el mundo de la NBA, ya que se llevó a cabo el Draft del 2020, donde 60 jugadores fueron seleccionados por las distintas franquicias. Golden State Warriors tuvo la fortuna de seleccionar en segundo lugar a James Wiseman, pero la alegría de la jornada no terminó siendo completa.

Los Warriors no tuvieron su mejor año debido a las lesiones, una situación que esperaban superar en la próxima temporada. Con Stephen Curry sano y eventualmente también Klay Thompson, la franquicia de San Francisco aspiraba seriamente a un nuevo campeonato NBA. No obstante, lo mismo podría no ser tan así.

De acuerdo a las informaciones, Klay Thompson se lesionó entrenando el martes y el panorama no luce nada bien. Tal es así, que se especula con un panorama devastador, aunque para confirmar la gravedad de la lesión habrá que esperar los resultados médicos que se van a entregar en las próximas horas.

Praying a lot @KlayThompson is cool!! Like it’s super minor. ���������������� — LeBron James (@KingJames) November 18, 2020

LeBron James reza por Klay Thompson

Klay Thompson y LeBron James supieron ser grandes rivales en las Finales NBA. Vestido de Cleveland Cavaliers uno y de Golden State Warriors el otro, supieron dar grandes batallas dentro de la duela, en la cual siempre uno de los dos terminó frustrado. Todo aquello quedó de lado para el Rey de la NBA, quien le envió un gran mensaje a su rival.

“KlayThompson es genial. Rezando mucho para que esto sea algo menor”, escribió LeBron James en su cuenta personal de Twitter. Sin dudas, un deseo que no solamente tiene Golden State Warriors, sino toda la NBA. No hay nada peor que ver a las estrellas de la liga sin poder verlos practicar baloncesto.

Lee También