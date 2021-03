LeBron James afirmó que no sabe si se vacunará contra el Covid-19 y encendió la polémica

LeBron James es el hombre más influyente de la NBA, por lo que también es de las personas más escuchadas en el mundo. Cuando el Rey habla, todos lo escuchan y se toman en serio sus palabras. Por esa razón, podría crearse un problema respecto a sus últimas declaraciones respecto a un tema importante.

La vacuna contra el Covid-19 ya es una realidad, aunque hay personas que desean mantenerse al margen. Por diferentes motivos, entienden que no es necesaria la vacunación y van en contra de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente, uno de los que no todavía no sabe lo que hará es el jugador de Los Angeles Lakers.

LeBron fue consultado respecto a si aceptará ser vacunado contra el coronavirus el último domingo, durante el All-Star Game, y generó controversia al no afirmarlo. James entiende que es un asunto privado, por lo que se podría estar pensando que no se vacunará a pesar de los riesgos existentes contra esto.

LeBron James se niega a afirmar la vacunación contra el Covid-19

“Esa es una conversación que tendremos mi familia y yo. Básicamente, mantén eso como algo privado. Obviamente vi que Adam (Silver) tenía sus comentarios sobre la vacunación. Pero cosas así, cuando decides hacer algo, es una conversación entre tú y tu familia y no para todos. Lo mantendré así", respondió LeBron James, manteniendo la intriga al respecto.

Los medios le recomiendan hablar a LeBron James

Stephen A. Smith, periodista reconocido de ESPN, le pidió al elemento de Los Angeles Lakers que se pronuncie y no sea privado: "Yo le diría que ha tomado posiciones en muchas, muchas cosas de increíble importancia para nuestra comunidad. Uno podría argumentar fácilmente cuando ve la cantidad de muertes que se han asociado con COVID-19, es muy poco lo que ha encontrado que sea más desafiante o desalentador que esto. Debido a que él es quien es, este no es el momento de ser privado”, enfatizó.

