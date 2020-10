Magic Johnson le pidió a Luka Doncic que vaya a Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers son los campeones de la NBA, pero lo cierto es que una vez que se termina una temporada ya hay que comenzar a pensar en la siguiente. Luego de un año de tanto trabajo, los fanáticos esperarán que el próximo sea aún mejor y se sigan cumpliendo todas las ezpectativas generadas. Para eso, los Lakers deberán seguir alimentando a su máxima estrella.

LeBron James tuvo la capacidad de reclutar a jugadores como Anthony Davis, avisándole a toda la NBA que lo puede seguir haciendo con más elementos. Sin dudas, si al dúo campeón se le agrega a un tercero de su calibre, los Lakers tendrán asegurados algunos campeonatos más para formar una verdadera dinastía.

Los apellidos que pueden sonar son varios, pero hay alguien que ya hizo su pedido oficial. El histórico exjugador de los Lakers, Magic Johnson, quiere reclutar a la sensación de la NBA, Luka Doncic. "Luka pasa a los Lakers, eso me gustaría", dijo el que supo ser el GM de la franquicia en entrevista con First Take.

Sin dudas que el guardia esloveno sería una adquisición para Los Angeles fantástica, aunque es imposible que suceda ahora. Luka Doncic todavía tiene contrato con Dallas Mavericks y su dueño, Mark Cuban, no traspasaría jamás a su joya por nada en el mundo. Dicho de otra manera, Magic deberá pensar por otro lado.

Por lo pronto, Los Angeles Lakers y LeBron James primero deberán comenzar a convencer a Anthony Davis para que ejecute su opción de jugador, ya que el interno sigue manteniendo la duda de seguir o no un año más. Chicago Bulls es un equipo en el que La Ceja quiere jugar y ya advirtió a todo California.

Lee También