Escándalo en la NBA: Meyers Leonard de Miami Heat realizó insultos antisemitas y es investigado

Los jugadores de baloncesto y de los deportes en general se encuentran mucho más expuestos por estos tiempos. Y, si además utilizan canales de comunicación masivos como Twitch, aún mucho más. Meyers Leonard, jugador de la NBA, se encuentra en el ojo del huracán ahora mismo por frases sumamente repudiables.

El centro de Miami Heat tiene su propio canal de Twitch, una plataforma audiovisual en la cual Leonard la utiliza para comunicarse con sus seguidores jugando a diferentes tipos de videojuegos. En esta ocasión, el estadounidense se encontraba jugando al Call Of Duty cuando realizó los dichos repudiados.

En el video en el cual Leonard estaba jugando al videojuego de guerra, se lo puede escuchar a diciendo: "M ------ cobardes, no f ------ me dispares, maldita sea, maldita sea...". No obstante, lo peor llegó cuando dijo la palabra “kike” en dos oportunidades, lo que es una de las formas más despectivas de dirigirse a un miembro de la comunidad judía.

Meyers Leonard says racial slurs while playing CoD pic.twitter.com/WHwUnbV0pR — Main Team (@MainTeamSports) March 9, 2021

Meyers Leonard ya es investigado por la NBA

Un portavoz del Heat dijo que están al tanto del incidente y del lenguaje utilizado y que están revisando el video. Además, Mike Bass, el portavoz de la NBA, declaró: “Nos acabamos de enterar del video y estamos en el proceso de recopilar más información. La NBA condena inequívocamente todas las formas de discurso de odio".

Cabe recordar que el jugador de Miami Heat, quien firmó un contrato de dos años y $19.5 millones, fue el único de su equipo en permanecer parado durante el himno nacional de Estados Unidos. De acuerdo a sus palabras, afirmó que la decisión de realizarlo fue por respeto a un miembro de la familia que sirve en el ejército de su nación y no por estar en contra del movimiento Black Lives Matter.

