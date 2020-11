El día que Michael Jordan dijo que Stephen Curry no tiene que ir al Salón de la Fama

Michael Jordan es, para muchos, el mejor jugador de la historia del baloncesto. La NBA difícilmente vuelva a tener alguien con ese legado, aunque es válido afirmar que LeBron James está en la discusión. Por su pasado, presente y el futuro que significó en la liga, Su Majestad tiene el derecho de opinar respecto a los demás jugadores.

No hay dudas que Stephen Curry es uno de los jugadores más influyentes de la última década, ya que ha obtenido tres campeonatos con Golden State Warriors y se ha convertido en el mejor tirador de todos los tiempos. No obstante, para Michael Jordan todavía no ingresa en el Salón de la Fama.

En octubre del año pasado, Jordan fue entrevistado por ESPN, quienes lo invitaron a que brinde el mejor quintento de la historia según su perspectiva. La leyenda de Chicago Bulls se seleccionó a él mismo junto a Magic Johnson, James Worthy, Scottie Pippen y Hakeem Olajuwon. Cuando fue consultado sobre por qué no ponía a Curry, es cuando llegó la respuesta.

Michael Jordan no considera a Stephen Curry un Salón de la Fama

Michael Jordan, sin querer que el guardia de los Warriors se enoje, primero advirtió: "Espero que no se ofenda". Luego, soltó la bomba histórica: "Él sigue siendo un gran jugador, pero todavía no entraría en el Salón de la Fama. No lo haría", afirmó.

La respuesta de Curry no tardó en llegar unas semanas después: "Sé que aún tengo más que demostrar. Cuando escuchas a uno de los mejores de la historia decir cosas como esa es un poco gracioso. Desde que hemos estado en la cima, hemos oído a un montón de tipos retirados opinando acerca de esta generación de jugadores, evaluando el talento y diciendo que su generación era mejor y todo eso. Es una buena conversación para los fanáticos. Sé que estoy en buena forma y buena posición ahí, pero todavía tengo mucho más que probar", sentenció.

