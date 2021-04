Dueña de Los Angeles Lakers elige a las cinco personas más importantes de su historia y arma polémica

Muchas veces se cometen legendarias injusticias a la hora de elegir a los mejores jugadores de la historia en la National Basketball Association (NBA); pues imaginen lo mismo en una franquicia legendaria como Los Angeles Lakers, elegir de toda su trayectoria a los cinco mejores.

Pues quien quiso meterse en ese barro fue la mismísima propietaria de la escuadra oro y púrpura, Jeanie Buss, durante su participación en el podcast All The Smoke, de los ex jugadores Matt Barnes y Stephen Jackson, donde a la hora de su escogencia, increíblemente dejó fuera a dos leyendas gigantes de la institución.

"Tienes que empezar con Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant y LeBron James, después está, por supuesto, Magic Johnson, que podría ser el número 1, y si se le cuenta como Laker, entonces Phil Jackson", manifestó la dueña de los Lakers.

Los 5 mejores en la historia de Lakers para Jeanie Buss



Lo que llamó poderosamente la atención es que Buss dejó fuera de este selecto grupo a dos leyendas de los laguneros como el 11 veces All Star Elgin Baylor y al hombre logo Jerry West; además, no son pocos los que extrañan al tres veces campeón Shaquille O'Neal.

Jeanie Buss y el título de los Lakers en 2020 (Getty)

Si somos más inquisitivos, la más llamativa de las menciones de Buss fue la de Phil Jackson, con quien tuvo una larga relación sentimental y ganó cinco títulos dirigiendo a los Lakers; o la de LeBron, que es quien menos tiempo ha estado en la franquicia, con apenas dos temporadas y media.

