No está LeBron James: Anthony Davis se unió a una lista junto a Michael Jordan y Magic Johnson

Los Angeles Lakers derrotaron a Miami Heat 4-2 en las Finales NBA y se coronaron campeones del 2020. El título no podría haber llegado sin LeBron James, aunque tampoco sin Anthony Davis, quien pesó de la misma manera que el Rey durante todos los playoffs. La Ceja mostró su categoría y obtuvo su primer anillo NBA.

A pesar que su carrera en la NBA siempre fue de temporadas sin llegar demasiado lejos en New Orleans Pelicans, lo cierto es que Davis siempre fue un ganador y sus números así lo indican. El mejor ejemplo de esto es que, una vez que se unió a un equipo contendiente con jugadores de categoría probada como los Lakers, no falló y se coronó en lo más alto.

Anthony Davis ganó su primer anillo NBA, aunque no su primer campeonato. De hecho, se encuentra en una lista única en la que no está LeBron James. La Ceja supo ser campeón universitario en la NCAA con Kentucky Wildcats en su único año colegial en el 2012. Aunque no solamente eso, ya que también fue campeón de los Juegos Olímpicos ese mismo año tras ser elegido en el primer pick del Draft.

Con el anillo obtenido en Los Angeles Lakers, Davis se unió a Bill Russell, Clyde Lovellette, KC Jones, Jerry Lucas, Quinn Buckner, Magic Johnson y Michael Jordan como los únicos jugadores en la historia en lograr la medalla dorada en los JJOO, el campeonato de la NCAA y el título de la NBA.

“This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers!” pic.twitter.com/LVmDZ3BB6s — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

Anthony Davisapenas está comenzando su carrera: tiene 27 años y un futuro que lo acompañara con éxitos siempre y cuando se reúna con jugadores acorde a su talento. En Los Angeles Lakers ya demostró de qué está hecho y puso la rúbrica en los libros de la historia dorada de la NBA.

Lee También